Сит ил ғалимдары йорт хужабикәһе булыу сәләмәтлек өсөн зыянлы, тигән һығымтаға килгән. Уларҙың иҫбатлауынса, көнкүреш химияһы ҡулланып, көн һайын йортто йыйыштырыу үпкәгә ҙур зыян килтерә, был көнөнә бер ҡап тәмәке тартыу менән бер!
Норвегия ғалимдары 20 йыл буйына алты мең кешенең сәләмәтлеген күҙәткән. 80 проценты өй йыйыштырғанда даими рәүештә таҙартыу саралары ҡулланған, ҡайһы берәүҙәр клининг хеҙмәттәрендә эшләгән.
Һөҙөмтәләр көтөлмәгәнсә була: химия сараларын йыш ҡулланғандар бронхиаль астма менән 40 процентҡа йышыраҡ ауырыған, ә үпкә күләме йылына 3,6 миллилитрға кәмегән. Профессиональ йыйыштырыусыларҙың үпкә күләме тағы ла нығыраҡ кәмегән. Асыҡланыуынса, барыһына көнкүреш химияһы өлөшсәләре “ғәйепле”. Улар ҡатын-ҡыҙҙарҙың үпкәһендә йыйылып, лайлалы тиресәне ҡуҙғыта һәм тын алыу системаһына кире тәьҫир итә. “Әйтерһең дә, йорт хужабикәләре 10-20 йыл буйына көн һайын егермешәр тәмәке тартҡан!” – тип аптырай ғалимдар. Ә тәмәке тартҡан йыйыштырыусыларҙың тын алыу системаһы тағы ла нығыраҡ зарарлана.
Ғалимдар көнкүреш химияһы етештереүселәргә ҡаптарға сәләмәтлек өсөн зыянлы матдәләрҙе күрһәтеп яҙырға тәҡдим итә. Маркетинг өсөн был отошло түгел, шуға күрә һатып алыусы составты үҙе тикшерергә тейеш. Хлор, фосфат һәм фосфонаттар (кер йыуыу порошоктарында), ПАВ, формальдегид, тоҙ кислотаһы (һауыт-һаба йыуыу, келәмдәрҙе таҙартыу сараларында) тап шундай зарарлы саралар иҫәбендә. Шуға күрә инструкцияны уҡыу, таҙартыу средствоһының концентрацияһын арттырмау, хәүефһеҙлек сараһын күҙәтеү мөһим. Эксперттар йыйыштырғанда бирсәткәләрҙән тыш, битлек йәки респиратор кейеүҙе, йорттарҙы елләтеүҙе талап итә.
Нәсих Хәлисов фотоһы.