Башҡортостан
+18 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
16 Октября , 13:15

Йорт хужабикәһе булыу сәләмәтлек өсөн зыянлы

Ғалимдар ошондай һығымтаға килгән. Хатта тәмәке тартыуҙан да яманыраҡ икән. Ни өсөнмө? Уҡығыҙ:    

Добавить в предпочтительные источники Google
Йорт хужабикәһе булыу сәләмәтлек өсөн зыянлыЙорт хужабикәһе булыу сәләмәтлек өсөн зыянлы
Йорт хужабикәһе булыу сәләмәтлек өсөн зыянлы

Сит ил ғалимдары йорт хужабикәһе булыу сәләмәтлек өсөн зыянлы, тигән һығымтаға килгән. Уларҙың иҫбатлауынса, көнкүреш химияһы ҡулланып, көн һайын йортто йыйыштырыу үпкәгә ҙур зыян килтерә, был көнөнә бер ҡап тәмәке тартыу менән бер!

Норвегия ғалимдары 20 йыл буйына алты мең кешенең сәләмәтлеген күҙәткән. 80 проценты өй йыйыштырғанда даими рәүештә таҙартыу саралары ҡулланған, ҡайһы берәүҙәр клининг хеҙмәттәрендә эшләгән.

Һөҙөмтәләр көтөлмәгәнсә була: химия сараларын йыш ҡулланғандар бронхиаль астма менән 40 процентҡа йышыраҡ ауырыған, ә үпкә күләме йылына 3,6 миллилитрға кәмегән. Профессиональ йыйыштырыусыларҙың үпкә күләме тағы ла нығыраҡ кәмегән. Асыҡланыуынса, барыһына көнкүреш химияһы өлөшсәләре “ғәйепле”. Улар ҡатын-ҡыҙҙарҙың үпкәһендә йыйылып, лайлалы тиресәне ҡуҙғыта һәм тын алыу системаһына кире тәьҫир итә. “Әйтерһең дә, йорт хужабикәләре 10-20 йыл буйына көн һайын егермешәр тәмәке тартҡан!” – тип аптырай ғалимдар. Ә тәмәке тартҡан йыйыштырыусыларҙың тын алыу системаһы тағы ла нығыраҡ зарарлана.

Ғалимдар көнкүреш химияһы етештереүселәргә ҡаптарға сәләмәтлек өсөн зыянлы матдәләрҙе күрһәтеп яҙырға тәҡдим итә. Маркетинг өсөн был отошло түгел, шуға күрә һатып алыусы составты үҙе тикшерергә тейеш. Хлор, фосфат һәм фосфонаттар (кер йыуыу порошоктарында), ПАВ, формальдегид, тоҙ кислотаһы (һауыт-һаба йыуыу, келәмдәрҙе таҙартыу сараларында) тап шундай зарарлы саралар иҫәбендә. Шуға күрә инструкцияны уҡыу, таҙартыу средствоһының концентрацияһын арттырмау, хәүефһеҙлек сараһын күҙәтеү мөһим. Эксперттар йыйыштырғанда бирсәткәләрҙән тыш, битлек йәки респиратор кейеүҙе, йорттарҙы елләтеүҙе талап итә.

Нәсих Хәлисов фотоһы. 

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика