Башҡортостан
+6 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
18 Октября , 03:30

Сирҙе асыҡлағанда, ул һуңғы стадияла ине инде...

Ашҡаҙан аҫты биҙендә яман шеш бик һуң асыҡлана. Уның тәүге билдәләре хаҡында - яҙмала.

Добавить в предпочтительные источники Google
Сирҙе асыҡлағанда, ул һуңғы стадияла ине инде...Сирҙе асыҡлағанда, ул һуңғы стадияла ине инде...
Сирҙе асыҡлағанда, ул һуңғы стадияла ине инде...

Ир кеше биш йылға яҡын ашҡаҙаны эшләмәүҙән, шул сәбәпле һарыуы ҡайнауҙан интегеп йәшәгән. Бер табиптан икенсеһенә йөрөгән. Уға ашҡаҙан эшләмәүенән дарыуҙар яҙғандар, әммә бындай дауаның һис ниндәй файҙаһы теймәгән.

Ә анализдары насар булмаған. Табиптар “үт ҡыуығында таш”, “бүҫер” һымаҡ диагноздар ҡуйырға ла тырышып ҡараған.

“Сиренең төп билдәһе шул булды: эсе гел һыҡрап ауыртып торҙо, – тигән ауырыуҙың яҡындары. – Яҙылған дарыуҙарҙың файҙаһы теймәне, көндән-көн ябыҡты. Тән тиреһе һарғылт төҫкә инә башланы”.

МРТ тикшереүе үткәрелгәс кенә ирҙә яман шеш ауырыуы асыҡланған. Һуңғы стадия. Рак инде бөтә тәнгә таралған, шуға дауалауҙың йәки операция яһауҙың файҙа бирмәйәсәген аңлатҡандар. Ир инде был мәлдә ныҡ ауыр хәлдә була, бер ай самаһы ваҡыттан үлеп тә китә.

Белгестәр билдәләүенсә, ашҡаҙан аҫты биҙендә яман шеш сире бик һуң асыҡлана. Уның тәүге билдәләре араһында эсәклек эшендә үҙгәрештәр, ҡабырға аҫтында ниндәйҙер уңайһыҙлыҡтар тойолоуы, кинәт ябығыу кеүек осраҡтар бар. Ошо һәм башҡа үҙгәрештәр һиҙелеү менән үк табиптарға мөрәжәғәт итегеҙ, үҙегеҙгә, яҡындарығыҙға ҡарата иғтибарлы булығыҙ.

Автор:Дилбәр Ишморатова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика