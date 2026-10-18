Сирҙе асыҡлағанда, ул һуңғы стадияла ине инде...

Ир кеше биш йылға яҡын ашҡаҙаны эшләмәүҙән, шул сәбәпле һарыуы ҡайнауҙан интегеп йәшәгән. Бер табиптан икенсеһенә йөрөгән. Уға ашҡаҙан эшләмәүенән дарыуҙар яҙғандар, әммә бындай дауаның һис ниндәй файҙаһы теймәгән.
Ә анализдары насар булмаған. Табиптар “үт ҡыуығында таш”, “бүҫер” һымаҡ диагноздар ҡуйырға ла тырышып ҡараған.
“Сиренең төп билдәһе шул булды: эсе гел һыҡрап ауыртып торҙо, – тигән ауырыуҙың яҡындары. – Яҙылған дарыуҙарҙың файҙаһы теймәне, көндән-көн ябыҡты. Тән тиреһе һарғылт төҫкә инә башланы”.
МРТ тикшереүе үткәрелгәс кенә ирҙә яман шеш ауырыуы асыҡланған. Һуңғы стадия. Рак инде бөтә тәнгә таралған, шуға дауалауҙың йәки операция яһауҙың файҙа бирмәйәсәген аңлатҡандар. Ир инде был мәлдә ныҡ ауыр хәлдә була, бер ай самаһы ваҡыттан үлеп тә китә.
Белгестәр билдәләүенсә, ашҡаҙан аҫты биҙендә яман шеш сире бик һуң асыҡлана. Уның тәүге билдәләре араһында эсәклек эшендә үҙгәрештәр, ҡабырға аҫтында ниндәйҙер уңайһыҙлыҡтар тойолоуы, кинәт ябығыу кеүек осраҡтар бар. Ошо һәм башҡа үҙгәрештәр һиҙелеү менән үк табиптарға мөрәжәғәт итегеҙ, үҙегеҙгә, яҡындарығыҙға ҡарата иғтибарлы булығыҙ.