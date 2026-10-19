Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
19 Октября , 06:00

Йылына 1,7 миллион кешенең үлемендә тоҙ ғәйепле. Уны көнөнә күпме ашарға мөмкин?

Бөтә донъя һаулыҡ һаҡлау ойошмаһы мәғлүмәте буйынса, донъяла кеше көнөнә уртаса 11 грамм тоҙ ашай, ә был бик күп! Ул һеҙ уйламаған ризыҡта ла булыуы мөмкин... Тоҙҙоң зыянын, шулай уҡ нормаһын белеп ҡуйығыҙ.

Добавить в предпочтительные источники Google
Йылына 1,7 миллион кешенең үлемендә тоҙ ғәйепле. Уны көнөнә күпме ашарға мөмкин?Йылына 1,7 миллион кешенең үлемендә тоҙ ғәйепле. Уны көнөнә күпме ашарға мөмкин?
Йылына 1,7 миллион кешенең үлемендә тоҙ ғәйепле. Уны көнөнә күпме ашарға мөмкин?

Ашҡа тоҙ һалғанда ҡалаҡ менән үлсәйһегеҙме, әллә самалап ҡына һалаһығыҙмы? Бөтә донъя һаулыҡ һаҡлау ойошмаһы күпме тоҙ ашағаныбыҙҙы иҫәпләгән, һәм һан ғәжәпләндерә. Һуңғы осорҙа донъя буйынса бер кеше көнөнә уртаса 11 грамм тоҙ ашай. Табиптар кәңәше буйынса ул 5 грамдан кәм булырға тейеш, был бер сәй ҡалағынан аҙ ғына кәмерәк. Тимәк, донъя халҡы нормаға ҡарағанда ике тапҡырҙан күберәк тоҙ ашай.

Тәнгә ниндәй зыян килә

Иң беренсе зыян — ҡан баҫымы күтәрелеү. Унан һуң йөрәк һәм ҡан тамырҙары ауырыуҙары, ашҡаҙан яман шеше, һөйәктәр йомшарыуы, бөйөр ауырыуҙары хәүефе арта. Бөтә донъя һаулыҡ һаҡлау ойошмаһы билдәләүенсә, йыл һайын яҡынса 1,7 миллион кеше үлемендә артыҡ тоҙҙоң да өлөшө бар.

Тоҙ ҡайҙан килә

Беҙ тоҙҙо ашҡа һалғанда ғына ашамайбыҙ. Ул икмәктә, колбаса кеүек эшкәртелгән ит ризыҡтарында, чипсы кеүек ашамлыҡта, соустарҙа күп була. Тәмләткестәр һәм ҡайһы бер өҫтәмәләр ҙә (мәҫәлән, натрий глютаматы) организмға натрий өҫтәй. Халыҡтың туҡланыу ғәҙәттәренә бәйле, айырым милләттәр араһында популяр тоҙло ризыҡтар ҙа булыуы мөмкин.

Нимә эшләргә

Бөтә донъя һаулыҡ һаҡлау ойошмаһының кәңәштәре ябай. Тоҙ һауытын өҫтәлдән алып ҡуйығыҙ. Ашҡа аҙыраҡ тоҙ һалығыҙ йәки бөтөнләй һалмағыҙ, урынына үләндәр һәм тәмләткестәр ҡулланығыҙ. Соустарҙы, әҙер, эшкәртелгән аҙыҡты аҙыраҡ ашағыҙ, сей һәм аҙ эшкәртелгән ризыҡтарҙы күберәк ҡулланығыҙ.

Тоҙ йодланған булһын: йод баш мейеһенең үҫеше һәм эшләүе өсөн кәрәк. Теләһәгеҙ, калий ҡушылған тоҙ алмаштырғыс алырға мөмкин, әммә ауырыуығыҙ булһа, алдан табиптан белешегеҙ. Балаларға норма тағы ла кәмерәк билдәләнә.

 

Фото: нейроселтәрҙән.

Автор:Илмир Ҡотлогилдин 
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика