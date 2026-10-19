Йылына 1,7 миллион кешенең үлемендә тоҙ ғәйепле. Уны көнөнә күпме ашарға мөмкин?

Ашҡа тоҙ һалғанда ҡалаҡ менән үлсәйһегеҙме, әллә самалап ҡына һалаһығыҙмы? Бөтә донъя һаулыҡ һаҡлау ойошмаһы күпме тоҙ ашағаныбыҙҙы иҫәпләгән, һәм һан ғәжәпләндерә. Һуңғы осорҙа донъя буйынса бер кеше көнөнә уртаса 11 грамм тоҙ ашай. Табиптар кәңәше буйынса ул 5 грамдан кәм булырға тейеш, был бер сәй ҡалағынан аҙ ғына кәмерәк. Тимәк, донъя халҡы нормаға ҡарағанда ике тапҡырҙан күберәк тоҙ ашай.
Тәнгә ниндәй зыян килә
Иң беренсе зыян — ҡан баҫымы күтәрелеү. Унан һуң йөрәк һәм ҡан тамырҙары ауырыуҙары, ашҡаҙан яман шеше, һөйәктәр йомшарыуы, бөйөр ауырыуҙары хәүефе арта. Бөтә донъя һаулыҡ һаҡлау ойошмаһы билдәләүенсә, йыл һайын яҡынса 1,7 миллион кеше үлемендә артыҡ тоҙҙоң да өлөшө бар.
Тоҙ ҡайҙан килә
Беҙ тоҙҙо ашҡа һалғанда ғына ашамайбыҙ. Ул икмәктә, колбаса кеүек эшкәртелгән ит ризыҡтарында, чипсы кеүек ашамлыҡта, соустарҙа күп була. Тәмләткестәр һәм ҡайһы бер өҫтәмәләр ҙә (мәҫәлән, натрий глютаматы) организмға натрий өҫтәй. Халыҡтың туҡланыу ғәҙәттәренә бәйле, айырым милләттәр араһында популяр тоҙло ризыҡтар ҙа булыуы мөмкин.
Нимә эшләргә
Бөтә донъя һаулыҡ һаҡлау ойошмаһының кәңәштәре ябай. Тоҙ һауытын өҫтәлдән алып ҡуйығыҙ. Ашҡа аҙыраҡ тоҙ һалығыҙ йәки бөтөнләй һалмағыҙ, урынына үләндәр һәм тәмләткестәр ҡулланығыҙ. Соустарҙы, әҙер, эшкәртелгән аҙыҡты аҙыраҡ ашағыҙ, сей һәм аҙ эшкәртелгән ризыҡтарҙы күберәк ҡулланығыҙ.
Тоҙ йодланған булһын: йод баш мейеһенең үҫеше һәм эшләүе өсөн кәрәк. Теләһәгеҙ, калий ҡушылған тоҙ алмаштырғыс алырға мөмкин, әммә ауырыуығыҙ булһа, алдан табиптан белешегеҙ. Балаларға норма тағы ла кәмерәк билдәләнә.
Фото: нейроселтәрҙән.