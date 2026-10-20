Һаулығыңды йәш саҡтан һаҡла

Рәсәй Һаулыҡ һаҡлау министрлығы 19 – 25 октябрҙә Диспансерлаштырыуҙың һәм профессиональ медицина тикшереүҙең мөһимлеге тураһында мәғлүмәттәр таратыу аҙнаһын үткәреүҙе иғлан итте. Кеше сәләмәтлеге көндәлек ғәҙәттәрҙән, һәр көн уның тураһында хәстәрлек күреүҙән тора. Республика йәмәғәт сәләмәтлеге һәм медицина профилактикаһы үҙәгенең баш табибы, медицина фәндәре кандидаты Алиса Мамаева сәләмәтлекте һаҡлаусы һәм хроник сирҙәрҙән арындырыусы төп ғәмәлдәрҙе атаны.
Хәҙер күптәр диспансерлаштырыуҙың мөһимлеген нығыраҡ аңлай һәм баһалай. Медицина ойошмаларында йыл әйләнәһендә халыҡты планға ярашлы диспансерлаштырыу дауам итә. Иҫкәртеү маҡсатында үткәрелгән медицина тикшереүе төрлө сирҙәрҙе ваҡытында асыҡларға ярҙам итә.
Республикала диспансерлаштырыу һәм иҫкәртеү медицина тикшереүҙәре һөҙөмтәһендә, йоғошло булмаған күп сирҙәр асыҡланыуҙан тыш, граждандарҙың сирләү осраҡтары кәмейәсәк. Табиптың әйтеүенсә, балансланған рацион сәләмәтлек өсөн бик мөһим. Ул көн һайын кәм тигәндә 400 грамм йәшелсә һәм емеш-еләктән торорға тейеш, табип тәмле-татлы аҙыҡтарҙы, ярымфабрикаттарҙы кәметеү яғында. “Бындай мөнәсәбәт шәкәр һәм холестерин кимәлен нормаға килтерәсәк, йөрәк- ҡан тамырҙары системаһы сәләмәтлеген һаҡлаясаҡ”, – ти табип.
Белгестәр раҫлауынса, психик һәм физик яҡтан да сәләмәт шәхес тәрбиәләү өсөн алкоголизмды иҫкәртеү бала саҡтан, үҫмерлек осоронан башланырға тейеш. Ғаиләлә сәләмәт тормош менән йәшәү, эскелек менән дуҫ булмау, дөрөҫ туҡланыу, көн режимын күҙәтеү яҡшы һөҙөмтә бирәсәк. Мәктәптә уҡытыусының уҡыусылар менән тығыҙ бәйләнеше, физкультура һәм спорт менән шөғөлләнеүгә ылыҡтырыу, аңлатыу эштәре алып барыу балаларҙы насар ғәҙәттәрҙән аралаясаҡ. Ошо ябай ғына, һәр кемдең ҡулынан килерлек ғәҙәттәрҙе үтәү ҙә яҡшы һөҙөмтә бирәсәк:
- әгәр көн буйы ултырып эшләргә мәжбүр икәнһегеҙ, һәр сәғәт һайын өс минут тирәһе зарядка яһағыҙ: һуҙылығыҙ, аяҡтарығыҙҙы, табандарығыҙҙы яҙығыҙ, кәүҙәгеҙҙе борғолағыҙ, яурындарығыҙҙы күтәрегеҙ һәм төшөрөгөҙ. Быларҙың барыһын да ултырған килеш яһап була;
- ни тиклем йышыраҡ тулҡынланһағыҙ, борсолһағыҙ, шул тиклем тиҙерәк ҡартаясаҡһығыҙ. Бынан тыш, стресс сәс ҡойолоуына, йыйырсыҡтар барлыҡҡа килеүенә килтерәсәк;
- асыуығыҙ килһә, ярһыуығыҙҙы эсегеҙгә йыймағыҙ, тышҡа сығарығыҙ. Ҡәнәғәтһеҙлекте йыш ҡына йәшерергә тырышыуҙан сәләмәтлегегеҙгә зыян килеүе ихтимал;
- көмөрәйеп йөрөмәгеҙ, атлағанда ла, ултырғанда ла арҡағыҙҙы төҙ тотоғоҙ. Бик күп сирҙәр умыртҡа һөйәге кәкерәйеүе арҡаһында барлыҡҡа килә;
- ваҡытында ғаилә ҡороғоҙ. Төрлө ил белгестәре иҫбатлауынса, ғаиләле кешеләр биш-ете йылға оҙағыраҡ йәшәй;
- көнөнә 1,5-2 литр һыу эсергә тәҡдим ителә. Шыйыҡлыҡтың 50 процентын аш, сәй, һут һәм башҡа эсемлектәрҙән алырға кәрәк;
- тәүлегенә кәм тигәндә һигеҙ сәғәт йоҡларға тырышығыҙ. Йоҡоноң даими булыуы мотлаҡ. Өҫтәүенә бер үк ваҡытта йоҡларға ятырға ғәҙәтләнегеҙ. Бары йоҡо ғына физик көстө тергеҙергә, зиһенгә асыҡлыҡ ҡайтарырға, хәтерҙе һәм иғтибарлылыҡты яҡшыртырға, кәйефте һәм иммунитетты күтәрергә ярҙам итә.
- Белгестәрҙең консультациялары, лабораторияларҙа тикшереү үтеү төрлө сирҙәрҙе иҫкәртеүгә шәхсән ҡараш булдыра, ғүмер оҙайлылығына ыңғай йоғонто яһай. 18 йәштән йылына бер тапҡыр профессиональ медицина үтеүе зарур. Артабан 39 йәшкә тиклем йылына өс йылға бер тапҡыр үтергә кәрәк. 40 йәштән иһә йылына бер тапҡыр үтергә кәңәш итәләр. 45, 50, 55, 60, 64 йәштәр ирҙәр, диспансерлаштырыуға ярашлы, простата-махсус антигенын асыҡлауға (ПСА) анализ бирә. Ҡатындарҙың һөт биҙҙәре маммографияһы, скринингҡа ярашлы, һөт биҙҙәре яман шеше барлығы-юҡлығын асыҡлау маҡсатында үткәрелә.
Диспансерлаштырыу ике этаптан – хроник сирҙәр билдәләрен асыҡлауҙан һәм һаулыҡ төркөмөн асыҡлауҙан тора. Икенсе этап маҡсатиы – диагнозды ҡуйыу йәки аныҡлау өсөн өҫтәмә тикшереүҙәр үткәреү.
Фото:Һаулыҡ һаҡлау министрлығы сайтынан.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!