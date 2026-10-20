Ғәҙәттән тыш хәлдәргә әҙерлектәрен тикшерәсәктәр

23 октябрҙә Башҡортостанда Бөтә Рәсәй беренсе ярҙам күрһәтеү чемпионатының төбәк этабы була.
Чемпионат беренсе ярҙам күрһәтеүҙе популярлаштырыу, хәүефһеҙлек мәҙәниәтен формалаштырыу, йәштәрҙе экстремаль хәлдәрҙә һәнау маҡсатында үткәрелә.
Ҡатнашыусылар практикаһын һәм үҙенең ғәҙәттән тыш хәлдәргә әҙерлеген күрһәтә. Төбәк этабында уҡыусыларҙың - 15, һөнәри белем биреү ойошмаларының - 10, юғары уҡыу йорттарының биш командаһы ҡатнаша.
- Ярыштарҙа кеше ҡан ағыуын туҡтата алыу-алмауы, эргәлә зыян күрһә, юғалып ҡалмауын тикшерәбеҙ. Был һәр көн мәктәптә, урамда һәм өйҙә кәрәк. Өсөнсө йыл республикала чемпионат үткәрәбеҙ һәм балалар әҙерлекле килә. Еңеүселәр 2027 йылдың яҙында Бөтә Рәсәй этабы ярыштарына барасаҡ, - тип белдерҙе Башҡортостан Республикаһында проект етәксеһе Никита Ворошнин.
Ҡатнашыусылар өс этапты үтә: “Ҡан ағыуҙы туҡтатыу”ҙы күрһәтеү, шулай уҡ ғәҙәттән тыш хәлдәрҙә ғәмәлдәрҙе үҙеңде тотоу этаптарын үтергә кәрәк.
Сараны “Беренселәр хәрәкәте” дөйөм Рәсәй ижтимағи-дәүләт балалар һәм йәштәр хәрәкәте, “Рәсәй Ҡыҙыл тәреһе” дөйөм Рәсәй ойошмаһының Башҡортостан буйынса бүлексәһе ойоштора.
Фото: “Рәсәй Ҡыҙыл тәреһе” дөйөм Рәсәй ойошмаһың Башҡортостан буйынса бүлексәһе.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ