"Йоҡлап ятҡан" сирҙәрҙе асыҡлауы ихтимал

Яһалма зиһендән нимә көтөргә?
Һаулыҡ һаҡлауҙың ниндәй өлкәләрендә яһалма зиһенде ҡулланыу файҙалы буласаҡ? Киләсәктә унан тағы нимә көтөргә мөмкин? Ошо һорауҙар халыҡты ғына түгел, табиптарҙың үҙҙәрен дә ҡыҙыҡһындыра. Терапевтарҙың Мәскәүҙә үткән 21-се съезында ошо тәңгәлдәге яңылыҡтар тураһында һүҙ барҙы.
Һуңғы ваҡытта һанлаштырыу, яһалма зиһен хаҡында һүҙ күп йөрөй. Яңылыҡтар иҫке дауалау ысулдарын ҡыҫырыҡлап сығармаҫмы? Кем мөһимерәк: табипмы, әллә яһалма зиһенме? Элекке тикшереүҙәрҙең әһәмиәте юғалмаҫмы? Әлегә яуаптарға ҡарағанда һорауҙар күберәк булыуына ҡарамаҫтан, пациенттарҙың һанлы профиленә юл этаптары билдәле.
Рәсәй һаулыҡ һаҡлау министры Михаил Мурашконың әйтеүенсә, тармаҡты үҙгәртеп ҡороу һанлаштырыуҙан тыш мөмкин түгел. Иң тәүҙә база булдырыла: пациент сирҙәренең электрон тарихы, электрон медицина картаһы. Бөтә мәғлүмәт тупланғас, пациенттың сәләмәтлек торошон яҡшыртыу буйынса төп йүнәлештәр билдәләнә. Система пациентты күрергә тейеш! Яһалма зиһен элекке дауалау ысулдары өсөн яңы мөмкинлектәр тыуҙыра ала. Маҡсат асыҡ: электрон медицина картаһында йөҙ процентлы һанлы профиль булдырыу һәм диспансер күҙәтеүенә халыҡтың кәм тигәндә 70 процентын йәлеп итеү.
Яһалма зиһен бөгөн электрон карталарҙағы мәғлүмәтте тиҙ анализлай ала. Төп бурысы: табипҡа пациентты ҡабул итеү алдынан көнүҙәк мәғлүмәтте биреү, анамнезды туплау. Программа “йоҡлап ятҡан” диагноздарҙы, хәүеф факторҙарын таба һәм автоматик рәүештә табип өсөн шәхси тикшереү планын әҙерләй.
Яһалма зиһен программалары маммография, рентгенография, ЭКГ, күҙ төбө, эндоскопия, колоноскопия мәғлүмәттәрен эшкәртергә ярҙам итә. Ә ул дауалау схемаһын төҙөүҙә ярҙам итә аламы?”
Эйе, тупланған мәғлүмәттәр нигеҙендә яһалма зиһен дауалау схемаһын тәҡдим итә йәки нимәлер өҫтәй ала. “Тик беҙҙең алтын ҡағиҙә шунан ғибәрәт: яһалма зиһен клиник аңды алмаштырмай, ә уны тулыландыра ғына. Барыһын да табип хәл итә”, – тигән фекерҙә министр.
Хроник сирлеләрҙе дистанцион күҙәтеү буйынса бер нисә төбәктә пилот проекттары эшләй. Приборҙар тәүлек мониторингы үткәрә һәм мәғлүмәтте шунда уҡ табипҡа ебәрә. 2030 йылға пациенттарҙың 20 проценты күҙәтеү аҫтына алынсаҡ. Мәғлүмәт туплау – бер эш, бында табиптың эш сифатынан күп нәмә тора. Ул пациенттың проблемаһын аңлап, дауалау схемаһын тиҙ үҙгәртергә тейеш. Министрҙың әйтеүенсә, “беҙ бөгөн һаулыҡҡа идара итеү системаһын төҙөйбөҙ. Беҙҙең ҡарамаҡта– биналар, заманса технологиялар, һанлы ресурстар, телемедицина, лаборатор тикшеренеүҙәр .Әлбиттә, иң мөһиме – медицина персоналының эшмәкәрлеге”.
Яһалма зиһендең көтөлмәгән мөмкинлектәр табырға ярҙам итеүе ихтимал. Мәҫәлән, маммография мәғлүмәттәре буйынса һөт биҙҙәре проблемаһы асыҡланыу менән бергә, йөрәк-ҡан тамырҙары системаһы өсөн хәүефте лә билдәләргә мөмкин. Сағыу миҫал – ғәҙәттәге рентген маммографында һөт биҙе артерияларындағы кальцинозды асыҡлау. Белгестәрҙең әйтеүенсә, был – атеросклероздың һәм йөрәк-ҡан тамырҙары, йөрәк ишемияһы, шулай уҡ шәкәр диабеты һәм бөйөр хроник сирҙәренең маркеры. Тап яһалма зиһен ошо үҙгәрештәрҙе яҡшыраҡ, анығыраҡ күрергә ярҙам итә.
Айрат Нурмөхәмәтов фотоһы.