Тәүге тапҡыр файҙаланыу менән быуын ауыртыуы бөтәсәк

Был боронғо ысул тәүге тапҡыр файҙаланыу менән быуындағы ауыртыуҙы бөтөрә. Тәү сиратта терһәк, тубыҡ һәм елкәлә. Был сир 40 йәштән өлкәндәрҙә йыш осрай, ләкин һуңғы ваҡытта быуындары даими ауыртыуға зарланған йәш кешеләрҙең дә артыуы күҙәтелә. Быуындар һыҙлауының бер нисә сәбәбе бар: быуындарға көсөргәнештең ҙур булыуы, һынылыштар, ревматизм, имгәнеүҙәр, артрит һәм башҡалар. Беҙ быуындар ауыртыуҙы беренсе тапҡыр ҡулланғандан һуң да еңеләйтергә ярҙам итәсәк рецепт тәҡдим итәбеҙ. Халыҡ медицинаһының боронғо рецебы ябай ингредиенттарҙан тора, улар һәр йортта бар.
1 аш ҡалағы хуш еҫле гәрсис; 1 аш ҡалағы һыу; 1 аш ҡалағы ваҡ тоҙ; 1 аш ҡалағы тәбиғи бал. Бер төрлө консистенция еткәнгә тиклем барлыҡ ингредиенттарҙы бергә бутағыҙ. Быяла һауытҡа урынлаштырығыҙ һәм һыуытҡыста һаҡлағыҙ.
Файҙаланыу. Ҡатышманы ауырыған быуынға һөртөгөҙ. Өҫтөнә плёнка ябығыҙ һәм уны йылы шарф (иң яҡшыһы, тәбиғи йөндән) менән йылытығыҙ.
Бындай компрессты 1,5-2 сәғәт буйына тотоғоҙ һәм быуындарығыҙ ҡатышманы ҡулланғандан һуң ял итә алһын өсөн уны йоҡлар алдынан эшләгеҙ. Әгәр кәрәк икән, был процесты 4-5 көн рәттән ҡабатлай алаһығыҙ. Һеҙ тәүге ҡулланыуҙан уҡ һөҙөмтә һиҙерһегеҙ. Кәрәк саҡта компресс ҡулланыуҙы ҡабатлай алаһығыҙ.
Халыҡ медицинаһы саралары менән файҙаланыр алдынан табип менән кәңәшләшеү мотлаҡ!
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!