Дәүләт Думаһына һайлауҙа “Мобиль һайлаусы” эшләй башланы. 3 августан урынлашҡан урыны буйынса һайлаусылар исемлегенә индереү тураһында ғаризалар ҡабул ителә. “Мобиль һайлаусы” механизмы менән 2026 йылдың 18, 19, 20 сентябрендә тауыш биреү көндәрендә йәшәү урынынан ситтә булған граждандар файҙалана ала.
“Мобиль һайлаусы” һайлаусыларға түбәндәге осраҡтарҙа тауыш биреү мөмкинлеген бирә:
“Мобиль һайлаусы” граждандарға Рәсәй Федерацияһы Федераль Йыйылышының туғыҙынсы саҡырылыш Дәүләт Думаһы депутаттарын һайлауҙа тауыш бирергә ярҙам итәсәк (Федераль һайлау округы буйынса – Рәсәй Федерацияһының бөтә биләмәләрендә, бер мандатлы һайлау округы буйынса – ошо округ сиктәрендә).
Ғаризаны бер ысул менән бирергә мөмкин:
Ғариза биргәндә Рәсәй Федерацияһы гражданының паспортын күрһәтергә кәрәк (паспортты алмаштырыу осоронда фотоһүрәт менән ваҡытлыса шәхес танытмаһы).
Алтынсы саҡырылыш Өфө ҡалаһы ҡала округы советы депутаттарын һайлауҙа, шулай уҡ урындағы үҙидараның вәкиллекле органдарына – ауыл һәм ҡасаба советтарына, муниципаль район Һәм ҡала округтары советтарына төп һәм өҫтәмә һайлауҙа “Мобиль һайлаусы” механизмы ҡулланылмай.
Фото һәм мәғлүмәт сығанағы: БР Үҙәк һайлау комиссияһынан.
Беҙҙең МАХ каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan.