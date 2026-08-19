Башҡортостан
+18 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
19 Августа , 13:15

Дәүләт Думаһына һайлауҙа “Мобиль һайлаусы” эшләй

Мобиль һайлаусы” механизмы менән 2026 йылдың 18, 19, 20 сентябрендә тауыш биреү көндәрендә йәшәү урынынан ситтә булған граждандар файҙалана ала.  Ҡайһы осраҡтарҙа унан файҙаланырға мөмкин? 

Дәүләт Думаһына һайлауҙа “Мобиль һайлаусы” эшләйДәүләт Думаһына һайлауҙа “Мобиль һайлаусы” эшләй
Дәүләт Думаһына һайлауҙа “Мобиль һайлаусы” эшләй

Дәүләт Думаһына һайлауҙа “Мобиль һайлаусы” эшләй башланы. 3 августан урынлашҡан урыны буйынса һайлаусылар исемлегенә индереү тураһында ғаризалар ҡабул ителә. “Мобиль һайлаусы” механизмы менән 2026 йылдың 18, 19, 20 сентябрендә тауыш биреү көндәрендә йәшәү урынынан ситтә булған граждандар файҙалана ала.

“Мобиль һайлаусы” һайлаусыларға түбәндәге осраҡтарҙа тауыш биреү мөмкинлеген бирә:

  • командировкаға киткәндәргә;
  • икенсе ҡалала уҡыусыларға;
  • стационарҙа дауаланырға планлаштырыусыларға;
  • отпускыға киткәндәргә;
  • теркәлгән урыны буйынса йәшәмәгәндәргә;
  • бинаһы аҙ хәрәкәтсән һайлаусыларҙың тауыш биреү өсөн яраҡлаштырылған икенсе һайлау участкаһында тауыш бирергә теләүселәргә (уңайлы инеү һәм йәйәүлеләр юлдары, шәхси автотранспорт туҡталҡаһы өсөн махсус урындар, бинаның беренсе ҡаттарында тауыш биреү өсөн биналар урынлаштырыу йәки ишектәре киң уйымлы лифттар, пандустар, түшәмдәр, тактиль күрһәткестәр).

“Мобиль һайлаусы” граждандарға Рәсәй Федерацияһы Федераль Йыйылышының туғыҙынсы саҡырылыш Дәүләт Думаһы депутаттарын һайлауҙа тауыш бирергә ярҙам итәсәк (Федераль һайлау округы буйынса – Рәсәй Федерацияһының бөтә биләмәләрендә, бер мандатлы һайлау округы буйынса – ошо округ сиктәрендә).

Ғаризаны бер ысул менән бирергә мөмкин:

  • 2026 йылдың 3 авгусынан Мәскәү ваҡыты буйынса 24.00 сәғәткә тиклем электрон төрҙә “Дәүләт хеҙмәттәре” порталында;
  • 2026 йылдың 3 авгусынан 14 сентябренә тиклем территориаль һайлау комиссияһына йәки күп функциялы дәүләт һәм муниципаль хеҙмәттәр күрһәтеү үҙәге аша;
  • 2026 йылдың 9 сентябренән 14 сентябренә тиклем шәхсән теләһә ниндәй участка һайлау комиссияһына (УИК).

Ғариза биргәндә Рәсәй Федерацияһы гражданының паспортын күрһәтергә кәрәк (паспортты алмаштырыу осоронда фотоһүрәт менән ваҡытлыса шәхес танытмаһы).

Алтынсы саҡырылыш Өфө ҡалаһы ҡала округы советы депутаттарын һайлауҙа, шулай уҡ урындағы үҙидараның вәкиллекле органдарына – ауыл һәм ҡасаба советтарына, муниципаль район Һәм ҡала округтары советтарына төп һәм өҫтәмә һайлауҙа “Мобиль һайлаусы” механизмы ҡулланылмай.

Фото һәм мәғлүмәт сығанағы: БР Үҙәк һайлау комиссияһынан.

Беҙҙең МАХ каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan.

Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика