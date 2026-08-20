Бик күп кешене алдауҙы ойошторған кеше ҡулға алынған

Республикала Башҡортостан буйынса Эске эштәр министрлығының махсус техник саралар бюроһы һәм Рәсәй федераль именлек хеҙмәтенең Башҡортостан буйынса идаралығы хеҙмәткәрҙәренең үҙ-ара килешеп эш итеүе һөҙөмтәһендә енәйәт берләшмәһендә ҡатнашыусы – Пермь крайынан 19 йәшлек ир ҡулға алынды. Фигурант мутлыҡ колл‑үҙәктәре эшен тәьмин иткән схемаларҙа ҡатнаша.
Хоҡуҡ һаҡлаусылар мәғлүмәттәре буйынса, енәйәтсе махсус ҡорамалдар һәм күп һанлы SIM-карталар ҡулланған. Был закон менән һаҡланған компьютер мәғлүмәттәренә законһыҙ инеү мөмкинлеген бирә һәм Рәсәй Федерацияһының төрлө субъекттарында йәшәүселәргә күпләп шылтыратыу ойошторорға мөмкинлек бирә.
Бындай техник база ярҙамында мутлашыусылар номерҙы алмаштырып шылтыратыуҙар яһай. Бындай хәйлә аферисттарға төрлө һылтауҙар менән граждандарҙан аҡса тартып алыу өсөн банктар, дәүләт структуралары йәки башҡа ойошмалар вәкилдәре булып күренергә ярҙам итә.
Өҫтәүенә, 2026 йылдың февралендә енәйәтсе социаль селтәрҙәрҙең береһендә икенсе кешегә рәсмиләштерелгән виртуаль карта һатып ала. Ул уны законһыҙ финанс операцияларын үткәреү өсөн ҡуллана. Шулай итеп енәйәтселәр аҡса хәрәкәтенең эҙҙәрен йәшерергә тырыша.
Ҡулға алынған кеше таныу күрһәтмәләре бирә. Фигуранттың йәшәгән урынын тентеү барышында компьютер техникаһы, кеҫә телефондары һәм төрлө элемтә операторҙарының 450-гә яҡын сим-картаһы тартып алына.
Түләүҙәр средстволарының законһыҙ әйләнеше факты, РФ ҡануниәте талаптарын боҙоп абонент номерҙарын тапшырыу буйынса эшмәкәрлекте ойоштороуға һәм аҡсаны легализациялау буйынса тотолған кешегә РФ Енәйәт кодексының 187-се статьяһының 6-сы өлөшө, 274.4-се статьяһының 2-се өлөшө һәм 174.1-се статьяһының 3-сө өлөшө буйынса енәйәт эштәре ҡуҙғатылған.
Әлеге ваҡытта ҡулға алынған кеше һаҡ аҫтында тотола. Законһыҙ эшмәкәрлектең бөтә шарттарын асыҡлауға һәм енәйәт схемаһында ҡатнашыусыларҙы асыҡлауға йүнәлтелгән саралар дауам итә.
Фото: Эске эштәр министрлығы видеояҙмаһынан стоп-кадр.