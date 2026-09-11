Рәсәй Именлек советы рәйесе урынбаҫары, “Берҙәм Рәсәй” партияһы рәйесе Дмитрий Медведевтың “Ведомости”ға биргән интервьюһы халыҡ-ара мөнәсәбәттәрҙең, ядроны тыйыуҙың, иҡтисади баланстың, суд системаһының, миграция сәйәсәтенең һәм технологик суверенитеттың фундаменталь мәсьәләләренә ҡағылды.
Ул сит илдәрҙең Рәсәйгә ҡаршы санкциялар индереүенең халыҡ-ара хоҡуҡтың дөйөм ҡабул ителгән нормаларына ҡаршы килеүен хәтерләтте. Рестрикциялар һалыу хоҡуғына эйә булған берҙән-бер халыҡ-ара структура – БМО-ның Именлек Советы. Дмитрий Медведев һүҙҙәренсә, яуап сараларының маҡсаты хоҡуҡты яҡлауҙа ғына түгел, ә дошман дәүләттәрҙең мөлкәтенә һәм финансына максималь зыян килтереүҙә лә булырға тейеш. "Бында бөтә саралар ҙа яҡшы", – тип билдәләне ул.
Дмитрий Медведев шулай уҡ ядро темаһына комментарий бирә. Ул үҙенең һүҙҙәрен Ядро доктринаһында теркәлгән ысынбарлыҡ икәнен билдәләй. Рәсәйгә йәки Белоруссияға ҡаршы теләһә ниндәй ядроһыҙ дәүләттең ядро державаһы ҡатнашлығындағы йәки ярҙамындағы агрессияһы берлектәге һөжүм булараҡ ҡараласаҡ, һәм Мәскәү суверенитетҡа ҡаршы хәүефкә яуап бирергә хоҡуҡлы. Һуңғы ҡарарҙы дәүләт башлығы ҡабул итә.
– Эйе, беҙҙең хәрби потенциал Киевҡа һәм НАТО-ның төп объекттарына ныҡлы һөжүм итергә мөмкинлек бирә. Әммә был ҡаршы яҡтарҙың ғына түгел, ә бөтә планетаның бөтөнләй кире ҡайтмауына килтерәсәк, — тип белдерҙе ул.
Д. Медведев билдәләүенсә, Рәсәй үҙенең яуаплылығын аңлай һәм глобаль һәләкәтте булдырмаҫҡа тырыша, әммә “сабырлыҡ сикһеҙ түгел”.
Айырым рәүештә ул граждан объекттарын пилотһыҙ аппараттар һөжүменән һаҡлауға туҡтала, быны иң мөһим бурыстарҙың береһе тип атай. Уның һүҙҙәренсә, радиоэлектрон көрәш саралары системаның бер өлөшө генә, ул шулай уҡ һауанан оборона, пассив һаҡланыу һәм мобиль ут төркөмдәрен үҙ эсенә ала. Ул шулай уҡ, оборона-сәнәғәт комплексы иҡтисадтың һиҙелерлек үҫешенә булышлыҡ итә, ә уның продукцияһына ихтыяж ҙур булып ҡала, тип билдәләне.
– Асылда, ул иҡтисадтың башҡа тармаҡтарын тартып торған локомотивҡа әйләнә, — тине Дмитрий Медведев. — Киләсәктә оборона-сәнәғәт комплексының структураһы һәм эш шарттары үҙгәрәсәк. Дәүләт менән бизнес был процестарға алдан әҙерләнергә тейеш.
Дмитрий Медведев иҡтисади һәм социаль темаларға ла ҡағылды. Ул, намыҫлы эшҡыуарҙарҙың хоҡуҡтары ышаныслы яҡланырға, ә инвестиция йәлеп итеү хәүефе минималь кимәлгә төшөрөлөргә тейеш, тип белдерҙе. Уның һүҙҙәренсә, активтарҙы дәүләт килеменә тик законһыҙ һатып алыу йәки ил именлегенә хәүеф янаған осраҡта ғына алырға мөмкин, башҡа осраҡтарҙа тик түләүле нигеҙҙә генә.
Йәмғиәттең төп һорауы тип ул социаль ғәҙеллектең бөтә формаларын атай.
– Рәсәй халҡы ысын мәғәнәһендә берҙәмгә әйләнде, был — һуңғы йылдарҙағы төп һөҙөмтә, — тип һығымта яһаны Именлек советы рәйесе урынбаҫары.
Фото: Екатерина Штукина.