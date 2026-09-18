Башҡортостан
+19 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
18 Сентября , 13:10

Президент беҙҙең сенаторҙы Александр Невский ордены менән бүләкләне

Лилиә Ғүмәрова орденға әүҙем эшмәкәрлеге өсөн лайыҡ булды. 

Президент беҙҙең сенаторҙы Александр Невский ордены менән бүләкләнеПрезидент беҙҙең сенаторҙы Александр Невский ордены менән бүләкләне
Президент беҙҙең сенаторҙы Александр Невский ордены менән бүләкләне

Рәсәй Президенты Владимир Путин Башҡортостандан сенатор Лилиә Ғүмәрованы Александр Невский ордены менән бүләкләне, тейешле указ хоҡуҡи акттарҙың рәсми баҫылған сайтында урынлаштырылған.

"Парламентаризмды үҫтереүгә индергән өлөшө һәм әүҙем закон сығарыу эшмәкәрлеге өсөн Александр Невский ордены менән Рәсәй Федерацияһы сенаторы, Башҡортостан Республикаһы дәүләт власының башҡарма органы вәкиле, Федерация Советының фән, мәғариф һәм мәҙәниәт буйынса комитеты рәйесе Ғүмәрова Лилиә Салауат ҡыҙын бүләкләргә", – тиелә документта.

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика