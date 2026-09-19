Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
19 Сентября , 11:45

Һайлауға - милли кейемдә һәм йыр-моң менән!

Ишәйҙәрҙә дәрт-дарман бөркөп тора  

Һайлауға - милли кейемдә һәм йыр-моң менән!Һайлауға - милли кейемдә һәм йыр-моң менән!
Һайлауға - милли кейемдә һәм йыр-моң менән!

Һайлауҙы халыҡ элек-электән байрам һымаҡ ҡабул итә.  Милли кейемдә килеүселәр мөһим сараға рух, илһөйәрлек өҫтәй. Ишембай районының Ишәй ауылы мәҙәниәт йортоноң “Хазина” башҡорт халыҡ фольклор коллективы ла 2158-се һайлау участкаһына милли күлдәктәрҙә тауыш бирергә килде.

 

Коллектив был көнгә үҙенсәлекле биҙәк өҫтәп,  һайлауға бергәләп килергә ҡарар иткән, был иһә ауылдаштарына байрам кәйефе бүләк итте. Тауыш биргәндән һуң улар концерт номеры ла башҡарҙы. Һайлауға килгән 1944 йылғы Радик Хәмитов, йәштәрҙән ҡалышмай, коллективҡа ҡушылып бейеп тә алды.

Розалиә Төхвәтуллина

Эльвира Ибәтуллина фотолары  

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026
#БашВыбор2026

Һайлауға - милли кейемдә һәм йыр-моң менән!
Һайлауға - милли кейемдә һәм йыр-моң менән!
Һайлауға - милли кейемдә һәм йыр-моң менән!
Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика