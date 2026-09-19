“Балалар тыныс илдә йәшәһен өсөн”

Махсус хәрби операция ветерандары Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаттарын һайлауҙа әүҙем ҡатнаша.
Валерий Минеғәлиев ҙур хәрби юл үткән, Чечнялағы ҡораллы бәрелештәрҙә ҡатнашҡан, ә 2022 йылдың сентябрендә МХО зонаһына мобилизациялана. Хеҙмәтте Запорожье йүнәлешендә мотоуҡсылар часында үтә. “Хәрби отличие өсөн”, “Махсус хәрби операция ветераны” миҙалдары менән наградланған. Хәҙер ул “Водоканал” ойошмаһында оператор-диспетчер булып эшләй.
“Минең Радмир һәм Камила исемле балаларым бар. Мин уларҙың көслө илдә йәшәүен теләйем, шуға күрә бөгөн лайыҡлы кандидат өсөн тауыш бирҙем”, – ти ул.
Фото: “Шаранские просторы” гәзите сайтынан.
#ВыбираемВместе
#ЕДГ2026
#АлгаВсейСемьей2026
#БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026