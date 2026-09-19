Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
19 Сентября , 14:30

“Балалар тыныс илдә йәшәһен өсөн”

"Мин уларҙың көслө  илдә йәшәгәнен теләйем, шуға күрә бөгөн лайыҡлы кандидат өсөн тауыш бирҙем”, – ти яугир

“Балалар тыныс илдә йәшәһен өсөн”“Балалар тыныс илдә йәшәһен өсөн”
“Балалар тыныс илдә йәшәһен өсөн”

Махсус хәрби операция ветерандары Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаттарын һайлауҙа әүҙем ҡатнаша.

Валерий Минеғәлиев ҙур  хәрби юл үткән, Чечнялағы ҡораллы бәрелештәрҙә ҡатнашҡан, ә 2022 йылдың сентябрендә МХО зонаһына мобилизациялана. Хеҙмәтте Запорожье йүнәлешендә мотоуҡсылар часында үтә. “Хәрби отличие өсөн”, “Махсус хәрби операция ветераны” миҙалдары менән наградланған. Хәҙер ул “Водоканал” ойошмаһында оператор-диспетчер булып эшләй.

 “Минең Радмир һәм Камила исемле балаларым бар. Мин уларҙың көслө  илдә йәшәүен теләйем, шуға күрә бөгөн лайыҡлы кандидат өсөн тауыш бирҙем”, – ти ул.

 Фото: “Шаранские просторы” гәзите сайтынан.

#ВыбираемВместе
#ЕДГ2026
#АлгаВсейСемьей2026
#БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026

 

 

 

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика