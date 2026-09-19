Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
19 Сентября , 15:00

Өфөлә башҡорт телендә бюллетень етмәгән

Проблеманы ваҡытында хәл иткәндәр

Өфөлә башҡорт телендә бюллетень етмәгәнӨфөлә башҡорт телендә бюллетень етмәгән
Өфөлә башҡорт телендә бюллетень етмәгән

“Инцедент-менеджмент” мәғлүмәт системаһы аша Башҡортостан Башлығы Радий Хәбировтың сәхифәһендәге яҙмаһы аҫтында һайлаусыларҙың береһе комментарий ҡалдырған. Ул башҡорт телендә бюллетень етмәү тураһында хәбәр итә.

Башҡорт телендә бюллетендәр етешмәүенең сәбәбе булып тәүге көндәрҙә туған телдә тауыш бирергә теләгән кешеләрҙең күп булыуы торған. Проблеманы хәл итеү өсөн территориаль һайлау комиссияһы резервынан өҫтәмә бланктар килтерелгән.

Бюллетендәрҙе теркәгәндән һуң уларҙы кешеләрҙең талабы буйынса бирәсәктәр.

"Комиссия һайлаусы менән бәйләнешкә инде, хәлде тағы бер тапҡыр аңлатты, ғәфү үтенде. Ҡатын мәсьәләне хәл иткәндәре өсөн рәхмәт белдерҙе”, — тип аңлатма бирҙеләр Республикаға идара итеү үҙәгендә.

Был осраҡта шуныһы ҡыуандыра, тимәк туған телдә тауыш бирергә теләүселәр күп. 

Автор фотоһы. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика