Халыҡты ниндәй мәсьәләләр борсой?

“Һайлау-2026” йәмәғәт мәғлүмәт үҙәгендә эш бер минутҡа ла туҡтамай. Бер-бер артлы спикерҙар килә, шулай уҡ тура бәйләнештәр ҙә булып тора.
Сираттағы онлайн бәйләнешкә Республикаға идара итеү үҙәгенән Светлана Морозова сыҡты һәм республика халҡынан килгән мөрәжәғәттәр тураһында һөйләне.
– Кешеләр төрлө темаларға яҙа. Беҙ уларҙы күҙәтеп барабыҙ һәм, ышанығыҙ, бер мөрәжәғәт тә иғтибарһыҙ ҡалмай. Барыһын да контролдә тотабыҙ. Әгәр статистикаға күҙ һалһаҡ, халыҡты борсоған төп биш тема: юлдар, төҙөкләндереү, торлаҡ-коммуналь хужалыҡ, һаулыҡ һаҡлау һәм социаль хеҙмәт күрһәтеү һәм яҡлау. Эш дауам итә, - тип һөйләне ул.
Фото: “Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгенән.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026
#БашВыбор2026