Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
19 Сентября , 16:51

Икенсе көн тамамланды

Икенсе көн йомғаҡтары буйынса, республикала тауыш биреүселәрҙең 54,64 проценты үҙ һайлауын яһаған

Икенсе көн тамамландыИкенсе көн тамамланды
Икенсе көн тамамланды

Башҡортостанда тауыш биреүҙең икенсе көнө тамамланды. Киске 20 сәғәттә республикалағы бөтә участкалар ҙа ябылды.

Башҡортостандың үҙәк һайлау комиссияһы һуңғы мәғлүмәттәр менән уртаҡлашты. Икенсе көн йомғаҡтары буйынса, республикала тауыш биреүселәрҙең 54,64 проценты үҙ һайлауын яһаған.

Иң күп тауыш биреүсе райондар – Асҡын, Балтас, Бишбүләк, Благовар, Борай, Дүртөйлө, Йәрмәкәй, Илеш, Ҡыйғы, Миәкә, Салауат, Тәтешле, Федоровка һәм Саҡмағош. Бында теркәлгән һайлаусыларҙың 60 проценттан ашыуы тауыш биргән.

Өфөлә Дим, Калинин һәм Совет райондары ҙур әүҙемлек күрһәткән. Шулай уҡ Ағиҙел, Күмертау, Нефтекама һәм Салауат ҡалаларында йәшәүселәр әүҙем булған.

Дөйөм алғанда, һайлауҙың икенсе көнө тыныс үтте, әллә ни етешһеҙлектәр теркәлмәгән.

Фото: ЦИК РБ. 

 

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика