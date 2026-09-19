Башҡортостан
+19 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
19 Сентября , 08:00

Ҡорманаевтар тауыш бирҙе

Гөлназ менән Айнур Ҡорманаевтарҙың ишле ғаиләһендә 12 бала тәрбиәләнә. Тулыраҡ - сайтта:

Ҡорманаевтар тауыш бирҙеҠорманаевтар тауыш бирҙе
Ҡорманаевтар тауыш бирҙе

Дәүләкән районынан Ҡорманаевтар ғаиләһен күптәр белә. Улар үҙҙәренең һайлау участкаһына кисә, төштән һуң, буш ваҡыттары булғас, килгән. Асыҡланыуынса, ғаилә башлығы әлеге ваҡытта командировкала икән.

- Ишле ғаилә булараҡ, балалар баҡсалары төҙөгәндәр, мәктәптәрҙе үҙгәртеп ҡорғандар, социаль ярҙам сараларын тормошҡа ашырғандар өсөн тауыш бирәбеҙ, - тип белдергән күп балалы әсә Гөлназ, һайлау участкаһынан сыҡҡас. – Балаларыбыҙ өсөн һайлау - әлегә бәләкәй байрам. Шуға күрә хәҙер магазинға тәмлекәстәр һатып алырға барасаҡбыҙ.

Күп балалы әсә менән бергә 18 йәшлек ҡыҙы Алина ла тауыш биргән.

Гөлназ менән Айнур Ҡорманаевтар 2003 йылда ғаилә ҡорған. 23  йыл эсендә татыу ғаиләлә 12 бала тыуған.

Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, һайлау участкалары 18, 19 һәм 20 сентябрҙә иртәнге 8-ҙән 20.00 сәғәткә тиклем эшләй.

Сығанаҡ, фотолар: “Асылыкүл” – “Балҡантау”.

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ

 

 

Ҡорманаевтар тауыш бирҙе
Ҡорманаевтар тауыш бирҙе
Ҡорманаевтар тауыш бирҙе
Ҡорманаевтар тауыш бирҙе
Ҡорманаевтар тауыш бирҙе
Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика