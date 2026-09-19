Республикала халыҡ-ара күҙәтеүселәр эшләй

Рәсәйҙә уҙған һайлау барышын халыҡ-ара күҙәтеүселәр ҙә күҙәтә. Тауыш биреүҙең тәүге көнөндә халыҡ-ара күҙәтеүселәр менән осрашыуҙа Башҡортостан Республикаһы Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе Азат Ғәлимханов менән уның урынбаҫары Марат Ғәҙелов та ҡатнашты.
Германия, Төркиә, Бразилия, Индонезия һәм Мадагаскар делегациялары республикаға Рәсәй Федерацияһы Федераль Йыйылышының Дәүләт Думаһына һайлауҙар үткәреүҙе күҙәтеү һәм илебеҙҙәге электораль процесс менән танышыу өсөн килгән.
18-20 сентябрҙә халыҡ-ара күҙәтеүселәр һәм эксперттар һайлау участкаларына барасаҡ, тауыш биреү барышын күҙәтәсәк, йәмәғәтселек менән осрашасаҡ. Сит илдәрҙең Рәсәйҙәге һайлауҙарға ҡыҙыҡһыныуы халыҡ-ара аренала ватан һайлау процесының әһәмиәтен һыҙыҡ өҫтөнә ала һәм беҙҙең һайлау системаһының асыҡлығы өсөн мөһим индикатор булып хеҙмәт итә.
Сит ил күҙәтеүселәре булыуы Рәсәй һайлауҙарының дөйөм ҡабул ителгән асыҡлыҡ һәм легитимлыҡ стандарттарына тап килеүен күрһәтергә мөмкинлек бирә, шулай уҡ төрлө дәүләттәрҙең эксперттары араһында профессиональ диалог һәм тәжрибә уртаҡлашыу өсөн майҙансыҡ булдыра.
Рәмилә МУСИНА фотоһы.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026
#БашВыбор2026