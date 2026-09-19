Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
19 Сентября , 12:00

ЗАГСтан һуң – һайлау участкаһына

 Йәштәр һайлау участкаһына килеп, республика именлеге һәм үҫеше өсөн тауыш бирҙе. Бәхетле парҙар өсөн бөгөн икеләтә байрам!

ЗАГСтан һуң – һайлау участкаһынаЗАГСтан һуң – һайлау участкаһына
ЗАГСтан һуң – һайлау участкаһына

Илебеҙҙә Рәсәй Федераль Йыйылышы  Дәүләт Думаһына депутаттар һайлау бара. Шаран районының Бурһыҡ ауылы халҡы ла һайлауҙа дәррәү ҡатнаша.

 Сәстәрен-сәскә бәйләгән парҙар ҙа никахтарын теркәгәндән һуң,  һайлау участкаһына килеп, республика именлеге һәм үҫеше өсөн тауыш бирҙе. Бәхетле парҙар өсөн бөгөн икеләтә байрам! Уларҙы законлы никахтары менән ҡотлап, ныҡлы, татыу һәм ҙур ғаилә төҙөүҙәрен теләйбеҙ! Ил именлеге, балаларығыҙҙың киләсәге һеҙҙең ҡулда, йәштәр!

Фото: “Шаранские просторы” гәзите сайтынан.

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026
#БашВыбор2026

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика