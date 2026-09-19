ЗАГСтан һуң – һайлау участкаһына

Илебеҙҙә Рәсәй Федераль Йыйылышы Дәүләт Думаһына депутаттар һайлау бара. Шаран районының Бурһыҡ ауылы халҡы ла һайлауҙа дәррәү ҡатнаша.
Сәстәрен-сәскә бәйләгән парҙар ҙа никахтарын теркәгәндән һуң, һайлау участкаһына килеп, республика именлеге һәм үҫеше өсөн тауыш бирҙе. Бәхетле парҙар өсөн бөгөн икеләтә байрам! Уларҙы законлы никахтары менән ҡотлап, ныҡлы, татыу һәм ҙур ғаилә төҙөүҙәрен теләйбеҙ! Ил именлеге, балаларығыҙҙың киләсәге һеҙҙең ҡулда, йәштәр!
Фото: “Шаранские просторы” гәзите сайтынан.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026
#БашВыбор2026