Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
20 Сентября , 17:30

Бергәләп һайлау барышының законлылығын һәм таҙалығын күҙәттек

Өс көнлөк тауыш биреү халыҡҡа бик уңайлы

Бергәләп һайлау барышының законлылығын һәм таҙалығын күҙәттекБергәләп һайлау барышының законлылығын һәм таҙалығын күҙәттек
Бергәләп һайлау барышының законлылығын һәм таҙалығын күҙәттек

Тауыш биреү тамамланһа ла, “Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгендә эш дауам итә - партияларҙың һайлау штабы вәкилдәре сығыш яһай.

Тәүге ҡунаҡ - “Берҙәм Рәсәй” партияһының Башҡортостан төбәк бүлексәһе төбәк башҡарма комитеты етәксеһе Александр Геннадиевич Мельников.

— Һайлауҙар алдынан уҡ беҙ Йәмәғәт палатаһында башҡа партнерҙар менән килешеүгә ҡул ҡуйҙыҡ, бергәләп һайлау үткәреүҙең законлылығын һәм таҙалығын күҙәттек һәм, нигеҙҙә, бөтә коллегаларыбыҙ менән конструктив диалог алып барҙыҡ, – тине Александр Мельников.

Уның фекеренсә, өс көнлөк тауыш биреү республика халҡына бик уңайлы.

– Граждандар үҙҙәренә уңайлы көндө һайлай ала. Мин дә бөгөн тауыш бирҙем, – тине Александр Геннадиевич.

 

 “Берҙәм Рәсәй” партияһының төп девизы - “Барыһы ла Еңеү өсөн”. Һәм улар был маҡсаттарына һәр саҡ тоғро. Һайлау көндәрендә лә партия вәкилдәре егеттәребеҙгә сираттағы гумконвойҙы оҙатҡан.

 

Фото: “Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат хеҙмәтенән.

 

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026

Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика