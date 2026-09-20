Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
20 Сентября , 16:30

Үҙәк һайлау комиссияһына ниндәй мөрәжәттәр килгән?

Бөтә мөрәжәғәттәр буйынса ла тикшереү үткәрелгән

Үҙәк һайлау комиссияһына ниндәй мөрәжәттәр килгән?Үҙәк һайлау комиссияһына ниндәй мөрәжәттәр килгән?
Үҙәк һайлау комиссияһына ниндәй мөрәжәттәр килгән?

Башҡортостан Республикаһының Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе урынбаҫары Марат Ғәҙелов брифингта БР Үҙәк һайлау комиссияһына һайлау кампанияһы башланғандан алып һәм тауыш биреү көндәрендә килгән мөрәжәғәттәр һәм ялыуҙар тураһында һөйләне.

Тауыш биреү башланғанға тиклем республиканың Үҙәк һайлау комиссияһына 81 мөрәжәғәт килгән. Улар башлыса мәғлүмәт биреү, аңлатыу эштәренә ҡайтып ҡалған. Граждандар кандидаттарҙы күрһәтеү һәм теркәү буйынса ҡануниәт талаптарын, тауыш биреү процедураһын аңлатыуҙы, ваҡытлыса йәшәү урыны буйынса тауыш биреүгә ҡағылышлы мәсьәләләрҙе аныҡлауҙы һораған. Шулай уҡ айырым кандидаттарҙың һайлау ҡануниәтен боҙоуы хаҡында ла айырым мөрәжәғәттәр теркәлгән. Бөтә мөрәжәғәттәр буйынса ла тикшереү үткәрелгән. Һайлау ҡануниәтен боҙоуҙар билдәләнмәгән.

Тауыш биреү көндәрендә – 18, 19 һәм 20 сентябрҙә 19 мөрәжәғәт килгән.

Валерий Шахов фотоһы. 

 

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026

 

Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика