Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
20 Сентября , 17:15

Яһалма зиһен ярҙамында эшләнгән материалдар булмаған

Өфө районындағы һайлау участкаһынан бер фейк асыҡланған

Яһалма зиһен ярҙамында эшләнгән материалдар булмағанЯһалма зиһен ярҙамында эшләнгән материалдар булмаған
Яһалма зиһен ярҙамында эшләнгән материалдар булмаған

"Һайлау-2026" Йәмәғәт матбуғат үҙәгендә үткән брифингта Һайлауҙы күҙәтеү буйынса йәмәғәт штабы етәксеһе, Башҡортостандың Йәмәғәт палатаһы рәйесе Ынйы Әхмәҙуллина, "һайлауға әлегә йомғаҡ яһарға иртәрәк, сөнки күҙәтеүселәрҙең эше дауам итә", тип билдәләне.

– Беҙ әле килеп еткән мәғлүмәтте эшкәртәбеҙ. 00.00 сәғәттә йомғаҡ яһай алырбыҙ, тип ышанам. Ғөмүмән, ялыуҙар булманы, – тип уртаҡлашты Ынйы Әхмәҙуллина

Өфө районындағы һайлау участкаһында асыҡланған фейк хәбәргә асыҡлыҡ индереп: 

– Ғариза биреүсенән йәнәһе лә кешеләр һайлау комиссияһына инә алмай, ҡапҡа ябыҡ тигән хәбәр килә. Әммә был участкала күҙәтеүсе эшләне һәм ул мәғлүмәтте кире ҡаҡты, – тип уртаҡлашты республиканың Йәмәғәт штабы етәксеһе.

Шулай уҡ Ынйы Әхмәҙуллина штабтың яһалма зиһан ярҙамында эшләнгән материалдар менән осрашмауын һөйләне.

Фото: “Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат хеҙмәтенән.

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026

Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика