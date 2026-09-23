Башҡортостан
+23 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
23 Сентября , 07:45

Андрей Назаров вазифаһын ҡалдырҙы

Уға яңы вазифа тәҡдим ителә

Андрей Назаров вазифаһын ҡалдырҙыАндрей Назаров вазифаһын ҡалдырҙы
Андрей Назаров вазифаһын ҡалдырҙы

Бөгөн Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров Хөкүмәттең кәңәшмәһендә мөһим кадр үҙгәрештәре тураһында иғлан итте. Башҡортостан Хөкүмәте Премьер-министры Андрей Назаров Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай рәйесе вазифаһынав тәҡдим ителде.

– Андрей Назаров Премьер-министр булып ете йыл эшләне. Дөйөм эшмәкәрлекте тикшереп сыҡтыҡ, бик көсөргәнешле, ауыр йылдар булды. Арығанын, һөнәри яҡтан яныуын да аңлайым. Ул артабан китергә теләй. Шуға күрә бөгөн ул был вазифаны ҡалдыра. Мин уны Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай рәйесе итеп тәҡдим итәм. Яҡын арала был һорау ҡараласаҡ, – тине Радий Хәбиров.

Уға Башҡортостан Республикаһы алдындағы хеҙмәттәре өсөн ордены тапшырылды.

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика