Башҡортостан
+23 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
23 Сентября , 08:15

Һайлау үтте. Еңеүселәр кемдәр?

Дәүләт Думаһына иң күп тауыштарҙы “Берҙәм Рәсәй” партияһы йыйҙы – 60,72 процент. Артабан... 

Һайлау үтте. Еңеүселәр кемдәр?Һайлау үтте. Еңеүселәр кемдәр?
Һайлау үтте. Еңеүселәр кемдәр?

Шулай итеп, Башҡортостанда Дәүләт Думаһына һайлауҙарға йомғаҡ яһалды. Әле һуңғы һандарҙы иҫәпләү дауам итһә лә, төп һандар билдәле. Хөкүмәттәге оператив кәңәшмәлә Башҡортостан Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе Азат Ғәлимханов яҡынса йомғаҡ яһаны.

Башҡортостанда 2 306 881 кеше (78,84 процент) тауыш биргән.

Дәүләт Думаһына иң күп тауыштарҙы “Берҙәм Рәсәй” партияһы йыйҙы – 60,72 процент. Артабан – “КПРФ” (10,93 процент), ЛДПР (8,42 процент), "Ғәҙел Рәсәй" һәм "ЯҢЫ КЕШЕЛӘР" 8,11-шәр процент йыйған

Бер мандатлы округтарҙа шулай уҡ “Берҙәм Рәсәй” партияһы кандидаттары ышаныслы еңеү яулай, улар 53,94 проценттан 70,12 процентҡа тиклем тауыш йыйған.

Бер мандатлы һайлау округтары буйынса тауыштар түбәндәгесә бүленде:

  • Өфө № 3 – Денис Чернавин (66,19 %)
  • Благовещен №4 – Юлай Ҡыҙрасов (63,09 %)
  • Белорет №5 – Эльвира Айытҡолова (62,27 %)
  • Нефтекама №6 – Алексей Журавлев (53,94 %)
  • Салауат № 7 – Зариф Байғусҡаров (70,12%)
  • Стәрлетамаҡ №8 – Гөлнур Ҡолһарина (65,98 %)

БР Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтайға өҫтәмә һайлауҙа депутат булып 28-се Ҡыҙыл округы буйынса Андрей Назаров (81,87%) еңде.

Өфө ҡала советында “Берҙәм Рәсәй” 64,64 процент тауыш йыйған һәм 18 округтың 15-ендә алда бара. Бынан тыш, урындағы үҙидараның вәкәләтле органдарында 82 мандат алмаштырылған.

– Республикала һайлауҙар тыныс шарттарҙа, ғәҙәттән тыш хәлдәрһеҙ үтте. Тауыш биреүгә әҙерлек һәм уны үткәреү барышында граждандарҙың именлеген тәьмин итеү бурыстары өҫтөнлөклө булды, — тип билдәләне Азат Ғәлимханов.

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров та һайлауҙарҙы ойоштороуҙо юғары баһаланы.

Фото: "ГорОбзор. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика