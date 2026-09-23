Башҡортостан
+23 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
23 Сентября , 07:30

Премьер-министр вазифаһын Александр Шельдяев үтәйәсәк

Указға бөгөнгдән ҡул ҡуйыла

Премьер-министр вазифаһын Александр Шельдяев үтәйәсәкПремьер-министр вазифаһын Александр Шельдяев үтәйәсәк
Премьер-министр вазифаһын Александр Шельдяев үтәйәсәк

Бөгөнгө Хөкүмәт кәңәшмәһендә билдәле булыуынса, Башҡортостан Хөкүмәте Премьер-министры Андрей Назаров вазифаһын ҡалдырҙы. Уның вәкәләттәрен ваҡытлыса вице-премьер – сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры Александр Шельдяев үтәйәсәк. Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров әйтеүенсә, был туралағы указға бөгөндән ҡул ҡуйыласаҡ.

– Мин бөгөн Премьер-министр вазифаһын Александр Николаевич Шельдяевҡа йөкмәтеү тураһында указға ҡул ҡуясаҡмын. Һеҙ булған һөҙөмтәле эшегеҙҙе дауам итерһегеҙ һәм мотлаҡ яңылыҡ индерерһегеҙ, тип ышанам. Яңы ҡарарҙар һәм яңы энергия көтәбеҙ, – тине Радий Хәбиров.

Александр Николаевич Шельдяев 1981 йылдың 14 мартында Һарытау өлкәһенең Карловка ауылында тыуған. Башҡорт дәүләт аграр университетын тамамлаған, БР Президенты ҡарамағындағы Башҡортостан дәүләт хеҙмәте һәм идара итеү академияһында ҡайтанан әҙерлек үткән. Төрлө йылдарҙа төрлө предприятиеларҙа ғилми хеҙмәткәр, инженер, әйҙәүсе белгес булып эшләй. Хөкүмәт структураһында, министрлыҡтарҙа етәксе вазифалар үтәй һәм 2022 йылдың сентябрендә Башҡортостан Хөкүмәте Премьер-министры урынбаҫары – сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры була. Халыҡтар Дуҫлығы ордены кавалеры.

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика