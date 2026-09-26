Башҡортостан
+19 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
26 Сентября , 12:30

“Кешеләр һеҙгә дөрөҫлөк һәм ғәҙеллек эҙләп килә”

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров артабан да республиканың суд участкалары биналарын яңыртыу һәм һанлы инфраструктураны үҫтереү буйынса эште дауам итәсәген белдерҙе.

“Кешеләр һеҙгә дөрөҫлөк һәм ғәҙеллек эҙләп килә”“Кешеләр һеҙгә дөрөҫлөк һәм ғәҙеллек эҙләп килә”
“Кешеләр һеҙгә дөрөҫлөк һәм ғәҙеллек эҙләп килә”

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров Өфөләге Конгресс-холда республика мировой юстицияһының 25 йыллығына арналған танатанала ҡатнашты. Төбәк етәксеһе мировой судьяларҙың социаль мәсьәләләрҙе көйләүҙә, халыҡтың хоҡуҡтарын һәм иркен һаҡлауҙа мөһим роль уйнағанын билдәләне һәм дәүләт наградаларын тапшырҙы.

– 25 йыл эсендә беҙ мировой судьялар системаһын булдырҙыҡ, инфраструктураһын үҫтерҙек, – тине Радий Хәбиров. – Иң мөһиме, һеҙ – республикабыҙҙың компетентлы, аҡыллы, көслө суд власы вәкилдәре.

Төбәк етәксеһе әйтеүенсә, тап мировой судья барыһынан да йышыраҡ халыҡтың законлы мәнфәғәттәрен һаҡлауҙа, бәхәстәрҙе хәл итеүҙә беренсе булып тора.

– Кешенең дәүләт менән мөнәсәбәте тап ошонда башлана. Шуға күрә һеҙгә изге миссияғыҙҙы сифатлы, компетентлы үтәүегеҙ өсөн ҙур рәхмәт белдерәм, – тип билдәләне Радий Хәбиров.

Башҡортостан Башлығы артабан да республиканың суд участкалары биналарын яңыртыу һәм һанлы инфраструктураны үҫтереү  буйынса эште дауам итәсәген белдерҙе.

– Кешеләр һеҙгә дөрөҫлөк һәм ғәҙеллек артынан килә. Шуға күрә һеҙҙән республикалағы, төбәктәге, илдәге ижтимағи-сәйәси хәлдең нисек булыуы ла тора. Рух ныҡлығы, ныҡышмаллыҡ, юғары әхлаҡи принциптар һәм законға таянып эшләүегеҙҙе теләйем,– тине Радий Хәбиров.

Республика етәксеһе шулай уҡ  Башҡортостандың Юстиция эштәре буйынса дәүләт комитеты рәйесе Владимир Спелеға күп йыллыҡ хеҙмәте, профессионализмы өсөн рәхмәт белдерҙе. Владимир Спеле үҙ йәһәтендә республиканың идарасы командаһына конструктив хеҙмәттәшлек өсөн рәхмәт әйтте.

 

Фото: Башҡортостан Башлығы сайтынан.

“Кешеләр һеҙгә дөрөҫлөк һәм ғәҙеллек эҙләп килә”
“Кешеләр һеҙгә дөрөҫлөк һәм ғәҙеллек эҙләп килә”
“Кешеләр һеҙгә дөрөҫлөк һәм ғәҙеллек эҙләп килә”
“Кешеләр һеҙгә дөрөҫлөк һәм ғәҙеллек эҙләп килә”
“Кешеләр һеҙгә дөрөҫлөк һәм ғәҙеллек эҙләп килә”
“Кешеләр һеҙгә дөрөҫлөк һәм ғәҙеллек эҙләп килә”
“Кешеләр һеҙгә дөрөҫлөк һәм ғәҙеллек эҙләп килә”
“Кешеләр һеҙгә дөрөҫлөк һәм ғәҙеллек эҙләп килә”
“Кешеләр һеҙгә дөрөҫлөк һәм ғәҙеллек эҙләп килә”
“Кешеләр һеҙгә дөрөҫлөк һәм ғәҙеллек эҙләп килә”
“Кешеләр һеҙгә дөрөҫлөк һәм ғәҙеллек эҙләп килә”
Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика