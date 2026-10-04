Александр Шельдяев исеменән ялған баҫтырыу артты

Һуңғы көндәрҙә Башҡортостан Хөкүмәте Премьер-министры вазифаһын башҡарыусы Александр Шельдяев исеменә бәйләнгән ялғандар артты. Алдағы аҙнала улар башланһа, был аҙнала йәнә икәү булды.
Мәҫәлән, киң мәғлүмәт саралары пабликтарына һәм телеграм-каналдарҙың комментарийҙарына Өфөлә икенсе махсус “БАРС” территориаль отряды ойошторолоуы тураһында хәбәр таратыла башланы. Ялған авторҙары раҫлауынса, беренсе отряд тиҙҙән махсус хәрби операция биләмәһенә китә, ә уның ҡатнашыусылары ҡайҙа күсергә икән тип урын эҙләй башлаған.
Был – ялған. Башҡортостанда “БАРС”тың икенсе территориаль отрядына бер ниндәй ҙә саҡырыу юҡ. Ғәмәлдәге отрядты МХО зонаһына ебәреүгә әҙерләү тураһындағы мәғлүмәт тә ысынбарлыҡҡа тап килмәй.
Ялған Башҡортостан Хөкүмәте Премьер-министры вазифаһын башҡарыусы Александр Шельдяевтың рәсми каналына оҡшатып эшләнгән ялған аккаунтта баҫылғандан һуң барлыҡҡа килә. Был аккаунт тураһында яҙғайныҡ – ул үҙенең баҫмаларын власть вәкиле хәбәрҙәре тип күрһәтеү өсөн ысын каналдың биҙәлешен һәм контентын күсерә.
Артабан схема ябай: ялған баҫманы башҡа каналдар ҙа үҙләштерә, мәғлүмәткә “махсус хәрби операция биләмәһенә ебәреү” һәм “күсергә урын эҙләү” тураһында шау-шыу тыуҙырған һүҙҙәр өҫтәлә һәм яңылыҡ раҫланған кеүек күренә башлай.
Әммә былар раҫланмай. Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, Башҡортостан “БАРС”ы республика биләмәһендә бурыстарҙы үтәү өсөн булдырылған. Икенсе отряд һәм беренсеһенең тиҙҙән МХО-ға китеүе тураһындағы хәбәр – ялған.
Һәм Башҡортостан Хөкүмәте Премьер-министры вазифаһын башҡарыусының рәсми каналына һылтанма ҡалдырабыҙ – тап шунда Александр Шельдяевтың ышаныслы мәғлүмәттәре баҫыла: https://t.me/ansheldyaev
Шулай уҡ социаль селтәрҙәрҙә Башҡортостан Хөкүмәте Премьер-министры вазифаһын башҡарыусы Александр Шельдяевтың, имеш, бизнес-мәнфәғәттәре тураһында баҫманың скриншоты барлыҡҡа килде. Унда чиновниктың реквизиттарын коммерция Күсемһеҙ милек үҙәге сайтында табылған тип раҫлана.
Шул уҡ ваҡытта баҫманы “Моя Уфа | Новости Уфы и Башкирии” телеграм-каналына йөкмәтәләр. “Фактчекинг по-башкирски” каналы барыһын да тикшерә һәм “Моя Уфа”ла бындай яҙманың булмауын асыҡлай. Ғөмүмән, канал таҫмаһында Александр Шельдяевтың реквизиттары тураһында хәбәр ҙә, Күсемһеҙ милек үҙәге тураһында материал да юҡ.
Хәбәрҙең йөкмәткеһен генә түгел, уның тәүге сығанағын да тикшерергә кәрәк. Билдәле каналдың исеме менән скриншот баҫманы ысынға әйләндермәй.
Башҡортостандың яңылыҡтар каналдарында АЗС-тарҙа яғыулыҡты канистрҙарға тултырырға рөхсәт ителеүе тураһында мәғлүмәт барлыҡҡа килде. Баҫмаларҙа Роспотребнадзорҙың федераль ҡануниәттең нефть продукттарын һауытҡа ҡарата талап үтәлгәндә, канистрҙарға тултырып һатырға рөхсәт итеүе тураһында комментарийы килтерелә.
Был комментарий үҙе дөрөҫ. Әммә баҫмаларҙа мөһим хәл иҫәпкә алынмай – Башҡортостанда яғыулыҡ менән тәьмин итеүгә бәйле хәлде контролдә тотоу буйынса оператив штабтың ҡарары ғәмәлдә ҡалыуын дауам итә.
2026 йылдың 26 июнендә штаб нефть продукттарын канистрҙарға һәм башҡа һауыттарға тултырыуҙы тыйҙы. Шулай уҡ физик шәхестәр өсөн бер заправка өсөн 30 литрҙан артыҡ булмаған сикләү билдәләнгән. Был сикләүҙәр һаман да ғәмәлдә.
Тимәк, федераль дәүләт стандарттары менән билдәләнгән дөйөм тәртип һәм Башҡортостанда индерелгән ваҡыт сикләүҙәре бер үк нәмә түгел. ГОСТ-ҡа һылтанма оператив штаб ҡарарын автомат рәүештә юҡҡа сығарыуҙы аңлатмай.
Әгәр оператив штабтың ҡарары үҙгәртелһә, был хаҡта рәсми рәүештә хәбәр итәсәктәр.
Уҙған аҙнала Өфөнән интернет-активист Даниил Алескеров тураһында яҙғайныҡ, ул ялған таратыуын дауам итә. Был юлы ул баш ҡалалағы 22-се мәктәп ашханаһында аҙыҡты үлсәп ҡарарға һәм быны алдаҡ кеүек күрһәтергә ҡарар иткән. Уның видеоһын SHOT телеграм-каналы тикшерә, әммә тикшереү өҫтән-мөҫтән генә була һәм “балалар туҡланыуы буйынса белгес”, “мәктәп хәүефһеҙлеге”, “ҡатын-ҡыҙҙар гигиенаһы”, “миграция сәйәсәте” һәм башҡа һүҙҙәренән генә төҙөлә.
Шулай итеп, блогер раҫлауынса, мәктәптәге ризыҡтың өлөштәре билдәләнгән ауырлыҡҡа тап килмәй, балалар бер нисә тапҡыр аш-һыуҙың тәмһеҙлегенә һәм өҫтәмә булмауына зарлана, шулай уҡ былтыр был мәктәп балалары балыҡ ашап ағыулана. Аҙыҡты үлсәү процесын Алескеров, әлбиттә, видеоға төшөргән.
Ысынбарлыҡта хәл бөтөнләй башҡаса. Асыҡланыуынса, “киң профилле белгес” үлсәгән порциялар ата-әсәләргә тәмләп ҡарау өсөн тәғәйенләнгән. Әлбиттә, тәмләп ҡарау өсөн ауырлығы буйынса тулы порцияларҙы бер кем дә һалмай – был төшкө аш түгел, ә проба. Әммә ғауға таратыу мөһимерәк – һәм бына бер киҫәк запеканканы системалы етешһеҙлек тип күрһәтәләр.
Ялыуҙарға килгәндә, уҙған уҡыу йылында уҡыусылар һәм уларҙың ата-әсәләре яғынан был мәктәптә аҙыҡ сифатына ялыуҙар килмәгән. Ә балыҡ менән ағыуланыу бөтөнләй блогер тарафынан уйлап сығарылған. Муниципалитет хакимиәте лә, Роспотребнадзор ҙа бындай фактты теркәмәгән. Күрәһең, балыҡ хайп авторының фантазияһында ғына булған.
Аҙыҡ-түлек сифатын контролдә тотоу өсөн мәктәптә бракераж комиссияһы эшләй, ул аҙыҡ-түлек һәм әҙер ризыҡтарҙың сифатын тикшерә. Ай һайын белем биреү ойошмаһында ата-әсәләр мәктәп ашханаһында ризыҡты тәмләп ҡарай.
2026 йылдың 25 сентябрендә 22-се мәктәптә Берҙәм республика асыҡ ишектәр көнөндә “Башҡортостан ата-әсәләре – сәләмәт туҡланыу өсөн!” акцияһы үткән дә. Был дегустацияла Алескеров үҙенең "үҙаллы тикшереүен" үткәрә лә – асыҡ сараға килә, контекстан порцияларҙы тартып ала һәм буш урында сенсация тыуҙыра.
Һөҙөмтә нисек? Бракераж комиссияһы менән диалог урынына – канал өсөн видео, факттар урынына – эмоциялар һәм уйлап сығарыу, реаль проблема урынына – таратылған алдаҡ. Балалар туҡланыуына һорауҙарығыҙ булһа, ата-әсәләр контроле һәм бракераж комиссияһы составына рәхим итегеҙ. Унда хайп өсөн түгел, ә протоколдар буйынса эшләйҙәр.