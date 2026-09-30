Улар беҙгә яҡшылыҡ өлгөһө

Олатайыма өс йәш булғанда, уның атаһы Һаҙый Ҡотләхмәт улы Мөхәмәтдинов вафат була. “Атайым 1924 йылдың 14 апрелендә Белорет районының Үткәл ауылында тыуған. Шәмсихан менән Ҡотләхмәт Мөхәмәтдиновтарҙың ғаиләһендә баш бала була. Сермән ауылы мәктәбендә етенсе класты тамамлап, ФЗО училищеһына уҡырға инә. 1942 йылда Ҡыҙыл Армия сафына алалар. Фронтта Һаҙый Ҡотләхмәт улы пулеметсы була, орден һәм миҙалдар менән бүләкләнә. 1944 йылдың башында ауыр яра алғандан һуң, тыуған яғына ҡайта. Һуғыштан һуң Шығай ауылы советында секретарь, Сермән ауылы советында, Мәхмүт ауылында рәйес, “Яңы юл” колхозында рәйес вазифаларын башҡара. 1947 йылда әсәйем Бибисараға өйләнә. 1953 йылда һеңлем Фәнүзә тыуа. Уға – өс ай, ә миңә өс йәш булғанда, атайым ҡаты ауырып, яралары һауыҡмайынса вафат була. Уға ни бары 29 йәш ине”, – тип яҙған олатайым атаһы тураһында.
Тормош юлында осраған ауырлыҡтарға бирешмәйенсә, олатайым эшһөйәр, намыҫлы, тырыш кеше булып үҫкән. Унынсы класты уҡып бөтөп, шофер һөнәрен үҙләштерә. Армиянан һуң “Заря” колхозында шофер була, шул уҡ ваҡытта ситтән тороп Йылайыр техникумында агрономлыҡҡа уҡый. Оҙаҡ йылдар тыуған колхозында ферма мөдире була, һуңынан “Йондоҙ” хужалығында эшләй, колхоз рәйесе вазифаһын да башҡара.
Олатайым ҡайҙа ғына эшләмәһен, һәр саҡ кешеләргә иғтибарлы, ярҙамсыл һәм мәрхәмәтле ул. Бер нисә тапҡыр ауыл советы депутаты һәм ике тапҡыр район советы депутаты итеп һайлана. Ватан алдындағы фиҙакәр хеҙмәте өсөн күп тапҡыр маҡтау ҡағыҙҙарына һәм Халыҡ хужалығы ҡаҙаныштары күргәҙмәһенең баҡыр миҙалына лайыҡ була. Фәтих Һаҙый улына “Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған ауыл хужалығы хеҙмәткәре” һәм “Хеҙмәт ветераны” тигән маҡтаулы исемдәр бирелгән.
Өләсәйем Әминә менән 53 йыл бергә иңгә-иң терәп йәшәйҙәр. Уларҙың өйҙәрендә һәр саҡ йылы, нурлы, ә өҫтәлдәре тәмле аш-һыу менән тулы. Олатайым менән өләсәйем өс балаға ғүмер бүләк иткән. Оло ҡыҙҙары Гөлфирә Белорет педагогия колледжында һәм Башҡорт дәүләт педагогия университетында белем ала, Үткәл ауылы мәктәбендә китапханасы булып эшләй.
Әсәйем Нурсилә лә, ошо уҡыу йорттарын ҡыҙыл диплом менән тамамлап, шул уҡ мәктәптә уҡыта. Кеселәре – улдары Рәзиф, М. Аҡмулла исемендәге БДПУ-ны тамамлап, эшләп йөрөй. Олатайым менән өләсәйем балаларына дүрт ейәнсәрен һәм бер ейәнен үҫтерергә ярҙам итә. Туғандарымдың өйө һәр саҡ шатлыҡ менән тулы, Һәр ҡунаҡты ихлас йөҙ менән ҡаршы ала. Ошо ғаиләлә тыуып үҫкәнем өсөн сикһеҙ бәхетлемен.
Автор фотоһы.