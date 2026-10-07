Ул – Башҡортостандың атҡаҙанған артисы, Мостай Кәрим исемендәге Милли йәштәр театры актеры Шәһит ХАММАТОВ һәм “Салауат Юлаев”тың бер уйынын да ҡалдырмаған “Хоттабыч”. Ул – 20 йылдан ашыу “Салауат Юлаев” хоккей клубының тоғро көйәрмәндәре рәтендә. Тотош күңеле һәм йөрәге менән командаға ышана һәм уның өсөн “көйә”.
– Туғыҙ йыл элек “Салауат Юлаев”тың Омскиҙан “Авангард” менән уйнауы иҫемдә ныҡ ҡалған. Мин тура эфирҙа интервью бирҙем һәм, әйтерһең дә, һөҙөмтәне алдан әйттем. Матч башында “Авангард” 3:1 иҫәбе менән алда бара ине. Беренсе осорҙан һуң иҫәп тураһында һоранылар, һәм, мин: “5:3 иҫәбе менән “Салауат” файҙаһына еңәсәкбеҙ”, – тинем. Был уйынды мәңге хәтеремдә һаҡлаясаҡмын.
Ә “Хоттабыч” образы бик ябай ғына барлыҡҡа килгән. Шәһит Хамматовтан образ талап ителгән, клуб иһә Милли йәштәр театрына реклама эшләгән. Шулай итеп, “Хоттабыч” бер нисә тапҡыр уйынға бара һәм үҙенә лә, башҡа көйәрмәндәргә лә был герой бик оҡшап ҡала. Аҙаҡ бер ҡыҙыҡлы хәл теркәлгән: Шәһит матчҡа шул образда килһә, “йәшелдәр” еңә, килмәһә, еңеләләр икән. Шул ваҡыттан алып уны матчтарға даими саҡыралар, “Мотлаҡ кил, һинһеҙ булмай!” тиҙәр.
– Иң яратҡан уйынсығыҙ кем?
– Яратҡан бер генә хоккейсым да юҡ – уларҙың барыһын да хөрмәт итәм һәм һәр береһенә һоҡланам. Ысынын әйткәндә, иң яратҡан “уйынсыларым” – “Салауат Юлаев” көйәрмәндәре. Улар—баш ҡалабыҙҙан, республикабыҙҙың төрлө төбәктәренән хоккей ҡараған кешеләр — иң шәп һәм дәртле халыҡ.
– Команданың ситтә үткәргән уйындарында булғанығыҙ бармы?
– “Салауат Юлаев”тың Силәбелә “Трактор” менән осрашыуын мауығып ҡараным. Башта мине, “Хоттабыч”ты, спорт сараһына индермәнеләр. Контроль хеҙмәткәрҙәренә һаҡаллы ҡарттың костюм кейеп уйын ҡарарға килеүе оҡшаманы. Аҙаҡ нисектер фекерен үҙгәрттеләр. Моғайын, улар “Хоттабыч” тигән образдың барлығын белгәндер һәм минең “Трактор” еңеүенә ҡамасаулауым ихтимал, тип уйлағандыр.
– “Салауат Юлаев”тың “Өфө-Арена”лағы иң шәп уйыны ҡайһыһы, тип уйлайһығыҙ?
– “Йәшел дерби” – беҙҙең “Салауат Юлаев” Ҡазандың “Аҡ Барс”ына ҡаршы уйыны. Бына ҡайҙа ул ысын мәғәнәһендә хоккей! Һәр матч үҙенсәлекле һәм ҡабатланғыһыҙ. Әммә 2025 йылдың апрелен оҙаҡҡа хәтерҙә ҡалдырырбыҙ, моғайын. Ул саҡта юлаевсылар, Мәскәүҙең “Спартак” командаһын еңеп, Гагарин кубогының ярымфиналына сыҡҡайны. Тағы мин һәр ваҡыт овертайм йәки буллиттар менән тамамланған уйындарҙы иҫемдә ҡалдырам – бына ҡайҙа ул кисерештәр!
– Матчтың ҡайһы мәлендә бик ныҡ борсолаһығыҙ? Команданың еңелеүен нисек кисерәһегеҙ?
– Әлбиттә, тыныс ҡына күҙәтә алмайым, бигерәк тә уйындан төшөп ҡалыу хәүефе янаған осраҡтарҙа асыулана башлайым. Команданың хәле нисек кенә булмаһын, һәр ваҡыт уның менән аҙағынаса булырға кәрәк, тип иҫәпләйем.
Иҫемдә, бер тапҡыр команда өсөн шул тиклем ныҡ борсолғайным. Ул саҡта “Аҡ Барс”тан еңелгәйнек. Мин “Хоттабыч” образында инем, аренанан сығып киләм - ҡаршыма бер ир, улы менән килеп: “Иҫеңдә тот, беҙҙең еңелеүебеҙгә ошо кеше ғәйепле”, – тине. Бына беҙҙең, ялҡынлы көйәрмәндәрҙең, яҙмышы шундай: “Салауат Юлаев” еңелһә, барыһы ла: “Ниңә килдең? Кит!” – тип ҡысҡыра. Ә еңеү яулаһаҡ, ҡулдарында йөрөтәләр. “Хоттабыч”тың яҙмышы шундай!
Биш йыл элек, плей-офф ваҡытында, хатта төндәрен йоҡлай алмай сыға инем – борсолоуҙан хоккей төштәремә инә торғайны.
– Нисек уйлайһығыҙ, еңеү – тотош команданың тырышлығы һөҙөмтәһеме, әллә тренерҙың ҡаҙанышымы?
– Тренерҙар мөһим роль уйнай, әлбиттә. Барлыҡ уйынсыларҙың да үҙ холҡо һәм мөмкинлектәре бар: кемдер бер үҙе уйнарға ярата, әммә команда менән бергә булырға кәрәк. Һуңғы йылдарҙа “Салауат Юлаев”та йәш хоккейсылар бик күп һәм улар менән уртаҡ тел табыу мөһим. Минеңсә, баш тренер Виктор Козлов бик яҡшы һәм ҙур эш башҡара. Миҙгел барышында, финанс ауырлыҡтарына ҡарамаҫтан, һуңғы йылдарҙа команда турнир таблицаһында тейешле урынды ала һәм плей-оффҡа сыға. Был – остаздың ҙур ҡаҙанышы. Хоккейсылар ҙа шәп: команданың эше һәм дөйөм тырышлыҡ бөтәһен дә ахырына тиклем хәл итә.
Һинең йәшең, трибунала ҡайҙа ултырыуың һәм күпме матчҡа барып ҡарауың мөһим түгел – ошо “йәшел ғаилә”нең төп көсөлөр, моғайын. Боҙҙа – “Салауат Юлаев”, тирә-яғыңда шундай уҡ тоғро көйәрмәндәр булғанда, үҙеңде ҙур һәм ысынбарлыҡтың бер өлөшө итеп тояһың. Улар өсөн һәр уйын – матч ҡына түгел, команда менән бергә яҙған бәләкәй генә тарих та.
Гөлсинә ЙОМАҒУЖИНА.
Автор фотолары.