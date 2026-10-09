28 генә йәшенә тотош дәүер һыйған!

Ас-яланғас үткән бала саҡ. Белемгә ынтылыш хаҡына 13 кенә йәшлек үҫмер көйө 150 саҡрымдан ашыуға һуҙылған алыҫ юлды йәйәү үтә. Беренсе донъя һуғышы фронты, ике революция, Граждандар һуғышы. Автономиялы республика төҙөү, аслыҡҡа ҡаршы көрәш, башҡорт телен һаҡлау буйынса әүҙем эшмәкәрлек, әҙәби ижад... Ошо тиклем ваҡиға бер күренекле шәхесебеҙ – Шәһит Хоҙайбирҙиндең 28 йыллыҡ ҡына ғүмеренә һыйған!
Юл башы
Эйе, Шәһит Әхмәт улы Хоҙайбирҙиндең ғүмере ул биография ғына түгел, ә тотош дәүер йылъяҙмаһы – ошо бәләкәй генә 28 һанына илебеҙ, республикабыҙ тарихында ҡалған шанлы ваҡиғалар теҙмәһе уйылған. Үтә ҡыҫҡа, әммә сағыу ғүмер был. Башҡорт Совет Республикаһын формалаштырыуға индергән өлөшө генә лә ни тора!
Шәһит Хоҙайбирҙин 1896 йылдың 9 октябрендә ул саҡтағы Ырымбур өйәҙенең Бесәнсе ауылында – хәҙерге Күгәрсен районында уның фамилияһынан алып аталған Хоҙайбирҙин ауылында ярлы крәҫтиән ғаиләһендә донъяға килгән. Көнитмештәре ауыр булһа ла, ата-әсәһе Шәһитте ауылдағы рус-башҡорт мәхәллә мәктәбенә уҡырға йөрөтә. Малайға 11 йәш булғанда, атаһы донъя ҡуя. Ауыл мөғәллиме зирәк малайҙы артабан белем алырға өндәй.
Тормош өсөн аң-белемгә эйә булыуҙың үтә лә мөһим икәнен аңлаған 13 йәшлек үҫмер берҙән-бер көн 150 саҡырымдан ашыу арала ятҡан Ырымбурға йәйәүләп сығып китә. Унда “Хөсәйениә” мәҙрәсәһенә уҡырға инә. Белем алыуын дауам итер өсөн, төрлө ерҙә ялланып эшләп көн күрә. Шул уҡ ваҡытта Шәһит, мәҙрәсәләге әүҙем йәштәр ағымына эләгеп, йәшерен сатирик журналдар сығарыуҙа ҡатнаша башлай. 1914 йылда шәкерттәр араһында забастовка әҙерләүҙә ҡатнашҡан өсөн үҫмерҙе уҡыуҙан ҡыуалар. Һөнәрһеҙ, аҡсаһыҙ ҡалған 18 йәшлек егет урам һепереүсе булып эшкә төшөргә мәжбүр була.
Һалдат
Беренсе донъя һуғышы башланғас, Шәһитте әрмегә алалар. Ҡыҫҡа курс үтеп, ул рота фельдшеры сифатында фронтҡа юллана. 1916 йылда ҡаты яраланып, Өфөгә, запастағы уҡсылар полкына ҡайтарыла. Шәһит Хоҙайбирҙиндең бынан ары ғүмерендә ялҡынлы ваҡиғалар бер-береһен алмаштырып ҡына тора, улар артынан эйәреп кенә өлгөр...
1917 йылдағы Февраль ихтилалын 20 йәшлек Шәһит һалдаттар араһында, ҡайнап торған йәмғиәт уртаһында ҡаршылай. Май айында инде ул Өфө хәрби мосолман советы етәкселәренең береһе була. “Һалдат теләге” гәзите редколлегияһына инә, әүҙем хәбәрсе була. Мәҡәләләр, хикәйәләр, шиғырҙар ижад итә, һуғышты туҡтатыу яҡлы булып сығыш яһай.
1917 йылдың 29 октябрендә Хоҙайбирҙин Өфө хәрби мосолман советы аша Совет хөкүмәте яҡлы булған резолюцияны үткәрә. 1918 йылдың мартында тулыһынса большевиктар яғына күсә.
Ул арала Граждандар һуғышы тоҡана. Хоҙайбирҙин тағы фронтҡа китә, унда аҡ чехтарға ҡаршы көрәшә. Ҡаты яраланып, госпиталдәрҙә дауалана. Аяҡҡа баҫҡас, Мәскәүҙә Үҙәк мосолман комиссариатында башҡорт бүлегенә етәкселек итә. Артабан Көнсығыш фронттың 5-се армияһында башҡорт, татар яугирҙәре араһында сәйәси ағартыу эше алып бара, “Ҡыҙыл яу” гәзитенә яҙыша, контрреволюция эшмәкәрлеген тәнҡитләй.
Автономияны төҙөшөүсе
1919 йылдың 20 мартында Мәскәүҙә Башҡортостан автономияһы тураһындағы Килешеүгә ҡул ҡуйыла. Хоҙайбирҙин дивизия командиры дәрәжәһендә тыуған республикаһына ҡайтарыла. Дәүләт һәм партия эшмәкәре булып, автономия төҙөүҙә фиҙакәр хеҙмәтен башлай. Шәһит Әхмәт улы береһенән-береһе яуаплыраҡ вазифаларға тәғәйенләнә. Ҡайҙа эшләһә лә, көнүҙәк мәсьәләләрҙе хәл итеү буйынса әүҙем эшмәкәрлек йәйелдерә.
1919 йылдың аҙағында Шәһит Хоҙайбирҙинде Бөрйән-Түңгәүер кантонына эшкә йүнәлтәләр – кантон башҡарма комитетына, РКП(б)-ның кантон комитетына етәкселек итә, аҙыҡ-түлек комиссары була. Емереклек, аслыҡ-яланғаслыҡ, ошоға бәйле енәйәтселек – окоптарҙа сыныҡҡан көслө рухлы етәксегә был ауырлыҡтарҙы ла еңергә тура килә.
Ғөмүмән, йәш кенә башҡорт шәхесенең иңенә һалынған яуаплы хеҙмәттәрен һанап бөтөрлөк түгел. Беҙ иһә уларҙың айырыуса мөһимдәренә туҡталдыҡ.
1920 йылдың июлендә Советтарҙың I Бөтә Башҡортостан съезында Шәһит Әхмәт улын – Башҡортостан үҙәк башҡарма комитеты ағзаһы, ә 1921 йылдың февралендә уның рәйесе итеп һайлайҙар. Бынан ары ул РКП(б)-ның Башҡортостан өлкә комитеты секретары, ер эштәре халыҡ комиссары урынбаҫары, эске эштәр халыҡ комиссары, Халыҡ комиссарҙары советы рәйесе урынбаҫары булып эшләй. 1921-1922 йылдарҙа ул Башҡортостандың асығыусыларға ярҙам комиссияһына етәкселек итә. Республикала ауыл советтары, улыстар, кантондар төҙөү буйынса ҙур эш алып бара.
Күп төрлө әүҙем эшмәкәрлеге араһында уның туған башҡорт теле өсөн көрәше айырым бер мөһим урын алып тора, тиһәк, хата булмаҫ. 1921 йылдың июлендә Хоҙайбирҙин республика Хөкүмәте ҡарамағындағы Башҡорт телен ғәмәлгә индереү буйынса комиссия рәйесе итеп тәғәйенләнә. Тап уның етәкселегендә хәҙерге башҡорт әҙәби теле нормаларын төҙөү буйынса ҙур эш алып барыла, туған телебеҙ республиканың дәүләт телдәренең береһе итеп таныла, ғәмәлгә индерелә башлай. Шуның менән бергә, Шәһит Хоҙайбирҙин наҙанлыҡҡа ҡаршы көрәшә, Башҡортостан халҡына белем донъяһы ишектәрен асыу өсөн күп эшләй.
1923 йылдың авгусында Шәһит Әхмәт улы БАССР-ҙың эске эштәр халыҡ комиссары вазифаһына тәғәйенләнә һәм уны ғүмеренең ахырына тиклем биләй. Ғүмеренең һуңғы йылында ул СССР-ҙың Үҙәк башҡарма комитеты, уның Милләттәр советы ағзаһы итеп һайлана, РКП(б)-ның XI съезында, РКП(б)-ның I Бөтә Рәсәй конференцияһында, Советтарҙың Бөтә Рәсәй һәм Бөтә Союз съездарында делегат булып ҡатнаша.
Винтовканы ҡауырһынға алмаштырып
Мөһим дәүләт хеҙмәтен алып барыу менән бергә, Шәһит Хоҙайбирҙин ижадҡа ла ваҡыт бүлә. Ул – Башҡортостанда революция һәм Граждандар һуғышы ваҡиғаларын сағылдырған 30-ға яҡын ижади хеҙмәт авторы, улар араһында мәҡәләләр, очерктар, хикәйә-шиғырҙар бар.
Фронтта алған яралары күренекле дәүләт эшмәкәренең һаулығын ныҡ ҡаҡшата. 1924 йылдың көҙөндә ул ҡаты ауырыуға – бөйөр туберкулезына дусар була. Шуға ҡарамаҫтан, Башҡортостан мәнфәғәтен ҡайғыртып, тағы ла Мәскәүгә, кәңәшмәгә юллана. Унда һаулығы тамам насарайып, операцияға һалалар. Яңы йылға һанаулы ғына көндәр ҡалғанда, 1924 йылдың 21 декабрендә, Шәһит Әхмәт улы вафат була. Кәүҙәһен Өфөгә алып ҡайтып ерләйҙәр. Уға ни бары 28 йәш була.
Ялҡынлы революционер, үҙ халҡының патриоты Шәһит Әхмәт улы Хоҙайбирҙиндең вафатына бер йыл ҡалғас тыуған ҡыҙы Тамара билдәле башҡорт балеринаһы булып таныла, РСФСР-ҙың атҡаҙанған артисы исеменә лайыҡ була.
Шулай, Шәһит Әхмәт улы Хоҙайбирҙин бик ҡыҫҡа ғүмер кисерә, әммә ул бер нисә кеше тормошона етерлек сағыу, тарихи ваҡиғаларға бай була. Һалдат, революционер, комдив, Үҙәк башҡарма комитеты рәйесе, халыҡ комиссары, журналист-яҙыусы – уның тормошонда ҡауырһын да, винтовка ла, фронт һәм етәксе кабинеты ла, һуғыш һәм мәҙәниәт тә бергә үрелә. Уларҙы ул бер бөтөн итеп күрә һәм йәнәш алып бара. Дәүләт һәм йәмәғәт эшмәкәре булараҡ, Шәһит Хоҙайбирҙин Башҡортостанда ғына түгел, ә тотош СССР-ҙа ҙур абруйға эйә була, илдәге яңы тормош ҡоролошона әһәмиәтле өлөш индерә. Һәм ғүмеренең 28 генә йылын тыуған Башҡортостаны хаҡына фиҙа ҡыла.
Рәүилә ҒАТАУЛЛИНА.
Фото: shagit.ruphotoysclid=muwdrhs1e4432939056