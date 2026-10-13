Бөйөк тә, шул уҡ ваҡытта ябай ҙа ине...

1992 йылда Башҡортостандың халыҡ шағиры Мостай Кәримдең Белорет районының Үткәл ауылына килеп китеүе — ошо иҫтәлекле ваҡиғаларҙың береһе. Был хаҡта уҡытыусым Нурсилә Фәтих ҡыҙы Йомағужина менән берлектә алып барған эҙләнеү эшебеҙҙә ентекле өйрәндек, видео- һәм фотоматериал тупланыҡ, һөҙөмтәлә “XI Кейекбаев уҡыуҙары” республика ғилми-ғәмәли конференцияһында сығыш яһап, йыйынтыҡта баҫтырып сығарҙыҡ.
1992 йыл. Илдә ҡатмарлы үҙгәрештәр барған осор. Ошо ваҡытта Белорет районының бәләкәй генә Үткәл ауылы оло ҡунаҡты – Башҡортостандың халыҡ шағиры Мостай Кәримде үҙенең ейәне Тимербулат менән ҡаршы ала. Ул ваҡытта әсәйем 10-сы класты тамамлаған була. Ауылда башланғыс мәктәп кенә булыуға ҡарамаҫтан, халыҡ осрашыуға ҙур теләк менән йыйыла. Был көндөң әһәмиәтен кешеләрҙең күңел торошонан уҡ тойорға мөмкин. Ауыл халҡы, мәктәп уҡыусылары, уҡытыусылар шағирҙы ихлас ҡаршы ала. Ҡунаҡтар өсөн бай йөкмәткеле концерт программаһы әҙерләнә, осрашыу бик йылы, ихлас мөхиттә үтә.
Олатай-өләсәйемдәр, ағай-апайҙарым әле булһа был көндө йылы хәтирәләр менән иҫкә ала. Мостай Кәрим үҙенең ябайлығы, изге күңеллелеге һәм тәрән аҡылы менән барыһын да таң ҡалдыра. Хатта шағир беҙҙең матур тәбиғәт ҡосағында, саф һауала ҡаҙанда бешкән хуш еҫле бишбармаҡты ауыҙ иткәндә, мәтрүшкәле сәй эсеп һыуһынын ҡандырғанда кеселеклелеген, ябайлығын юғалтмай. Халыҡ уны үҙ күреп, уйнап-көлөп, йырлап-бейеп, был осрашыуға тағы йәм өҫтәй. Был көн шағирҙың үҙенең дә күңеленә хуш килгәндер, сөнки ул бындай ихласлыҡты тоймай ҡалмай.
Шағир тураһындағы йылы хәтирәләре менән туғандарыбыҙ, ауылдаштарыбыҙ ысын күңелдән уртаҡлашты. Уларҙың һәр һүҙендә – оло ихтирам һәм һағыш. Хеҙмәт ветераны, Ветерандар советы рәйесе, олатайым Фәтих Һаҙый улы Мөхәмәтдинов бына нимәләр һөйләне:
– Башҡортостандың халыҡ шағиры менән осрашыу әле генә булған кеүек. Ә йылдар аға икән. Шағир ҙа хәҙер беҙҙең арала юҡ инде. Ул көн күңелемдә тәрән эҙ ҡалдырҙы. Мәшһүр шәхес булһа ла, ябай ине, ысын күңелдән аралашты, тыйнаҡ ҡына йылмайҙы. Тәрән фекер йөрөтөүе, аҡыллы кәңәштәре, ихласлығы менән арбаны. Уның менән бер табында ултырыу, һүҙен тыңлау үҙе бер бәхет ине.
Олатайымдың был һүҙҙәрендә ул осорҙоң бөтә йылылығы сағыла. Мостай Кәримдең кеше менән аралашыу оҫталығы, уның һәр кемдең күңеленә асҡыс таба белеүе хаҡында ауылдаштарымдың һөйләгәндәре – ихлас тарих.
Ысынлап та, ошо осрашыуҙы иҫләгән һәр кемдең күңелендә яҡты хәтирәләр генә ҡалған. Ауылдаштарым был көндө оло ғорурлыҡ менән иҫкә ала, сөнки был ябай ваҡиға түгел, ҙур әҙәбиәттең бәләкәй генә ауылға килеп ингән мәле, быуаттар буйы формалашҡан рухи мираҫтың, туған телгә, тыуған ергә һөйөүҙең бер быуындан икенсеһенә күсеүе.
Нурсилә ЙОМАҒУЖИНА, Үткәл мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы:
– Беҙҙең эҙләнеү эшебеҙҙең маҡсаты – архивтарҙа һаҡланған ҡоро даталарҙы йәнле хәтирәләр менән байытып, Мостай Кәримдең ни тиклем яҡын һәм үҙ кеше булыуын, уның халыҡ йөрәгендә нисек йәшәүен күрһәтеү. Үҙенең яҙғандары кеүек үк, ул үҙе лә – халыҡ хәтерендә, сөнки улар – уртаҡ тарихыбыҙҙың, туған телебеҙҙең һәм рухи асылыбыҙҙың айырылғыһыҙ бер бите.
Гөлсинә ЙОМАҒУЖИНА.
Фотолар: Нурсилә Йомағужинаның шәхси архивынан.
Һүрәттә: Үткәл ауылы халҡы Мостай Кәримде ҡаршы ала.
Белорет районы.