"Атайым иң яҡын дуҫым да ине..."

Арҙаҡлы шәхесебеҙҙең ҡыҙы, Мостай Кәрим исемендәге фонд директоры Әлфиә Кәримова бынан бер-ике йыл элек гәзитебеҙгә биргән интервьюһында атаһына ҡағылышлы йылы иҫтәлектәре менән уртаҡлашҡайны. Бындай ҡәҙерле хәтернамә бер ҡасан да иҫкермәй, шуға ла интернет селтәрендәге дуҫтарыбыҙҙы ла әңгәмәнән өҙөк менән таныштырырға булдыҡ.
– Әлфиә Мостай ҡыҙы, Һеҙҙең өлөшкә ғәжәп яҙмыш яҙған: бөйөк әҙиптең генә түгел, ә хатта ки халыҡтың рухи юлбашсыһының ҡыҙы булыу. Атайығыҙ иҫән саҡта был ниндәй тойғолар тыуҙыра ине һәм хәҙер, уның бай әҙәби мираҫын һаҡлаусы булараҡ, ниндәйерәк?
– Бәләкәй саҡта атайымдың ныҡ билдәле, күренекле кеше икәнен аңламай ҙа инем, сөнки янына килгән дуҫтары ла төрлө яҡлап ҡыҙыҡлы шәхестәр ине. Үҫеп, быны аңлағас та, бөйөк кешенең ҡыҙымын тип маһайманым.
Эйе, атайым ныҡ билдәле шәхес ине, әммә был беҙгә, уның балаларына, ниндәйҙер айырымлыҡ тойғоһо бирмәне. Атайым үҙен дә кешеләр менән ихлас тотто, һәр кемгә тигеҙ ҡараны, һөнәренә лә, вазифаһына ла, белеменә лә ҡарап бүлмәне, үҙе лә түрәлеккә ынтылманы. Иң беренсе нәүбәттә, кешенең кешелек сифаттары мөһим ине уның өсөн дә, әсәйебеҙгә лә. Тимәк, үҙ миҫалы менән дә өлгө күрһәткән, беҙ башҡаса була ла алмаҫ инек.
Өйөбөҙгә билдәле кешеләр йыш килә торғайны: яҙыусылар, шағирҙар, әйтәйек, атайымдың дуҫтары Назар Нәжми, Муса Ғәли, Сәғит Агиш, Кирәй Мәргән, Баязит Бикбай һәм башҡалар. Улар минең өсөн ғаиләбеҙҙең дуҫтары, туғандар һымаҡ ине, Баязит бабай, Назар ағай тип өндәшә торғайным. Бергә ҡыҙыҡлы әңгәмәләр ҡоралар ине, бала саҡта уларҙың ни һөйләшеүҙәрен артыҡ аңламаһам, үҫә килә үҙем дә мауығып тыңлай, әңгәмәләренә ҡушыла башланым.
Мин атайымдың билдәлелегенән, уны бөтәһе лә белеүҙән, киреһенсә, ауырһына торғайным. Бер ҡасан да үҙемдең Мостай ҡыҙы икәнемде белгертергә ынтылманым. Инде юғары белем алып, авиация институтына уҡытырға барғас та фамилиямды ҡыҫтырмай ғына танышырға тырыша инем, әлбиттә, был барыбер асыҡланып ҡуя торғайны (көлә – Авт.).
Беҙ бала саҡта ғаиләбеҙ ҡәҙимге йортта торҙо, унда завод эшселәре лә йәшәне. Бында дуҫтарым да күп булды, ҡайһы берҙәре ғүмерлек, улар менән һаман да аралашабыҙ. Шуныһын әйтеп китергә кәрәк: элек кеше күп уҡыны, һәр өйҙә китаптар булды. Дуҫтарым да, ата-әсәләре лә атайымдың ижады менән, әлбиттә, таныш ине.
Шағирҙың вафатынан һуң Мостай Кәримдең ҡыҙы булыу ни тиклем яуаплы икәнен нығыраҡ аңланым. Ул бит атаҡлы ижадсы ғына түгел, ә иҫ китмәле белемле, киң ҡарашлы, тәрән абруйға эйә оло Шәхес тә ине. Республикабыҙҙы ныҡ яратты, уның яҙмышы өсөн көйҙө, уның тормошонда ҡайнап йәшәне, һынылышлы мәлдәрҙә абруйы, тәрән уйлы һүҙе менән иңен ҡуйҙы.
Ағайым атайыбыҙҙың әҙәби мираҫы менән профессиональ кимәлдә шөғөлләнә ине. Ул да фани донъянан киткәс, атайымдың ижадын һаҡлау бурысы, ҡыҙы булараҡ, минең иңдә.
– Атайығыҙ менән бәйләнешегеҙ һаман да бармы? Был нимәлә сағыла? Төшөгөҙгә инәме?
– Юҡ, төшкә әллә ни ингәне юҡ. Был һәйбәт тә, тимәк, ул һинән ҡәнәғәт, тиҙәр. Атайым, әсәйем иҫән саҡта ла уларҙы борсоуға һалманыҡ, тип ғорурланып әйтә алам. Ә бәйләнеш ул бер ҡасан да өҙөлмәй, йылдар үткән, үҙем дә олоғайған һайын, ҡәҙерле кешемде нығыраҡ юҡһынам. Ул миңә атайым ғына түгел, ә иң яҡын дуҫым да булды. “Атай, һинһеҙ йәшәй алмаҫмын, оҙа-аҡ йәшә инде, зинһар!” – ти торғайным. Ғүмеренең ахырына тиклем зирәк, үткер аңлы, гел хәрәкәттә булды. Ул хәлһеҙ булып, физик көсһөҙлөктө тойоп йәшәй алмаҫ ине. Ошоно аңлағас, былай тип әйтә торғайным: “Атай, күпме теләйһең, булдыра алаһың, шулай йәшә”.
Эстән генә һәр ваҡыт атайым менән һөйләшәм, ул нимә тиер ине, тип уйлайым. Әйткәндәй, ул кешегә кәңәш бирергә тырышманы. “Ике осраҡта ғына кәңәш бирергә була: әгәр ҙә ныҡ итеп үтенһәләр йәки кешенең яҙмышында хәл иткес мәл булһа”, – тип әйтер ине.
Атайымдың көндәлектәрен, башҡа яҙмаларын уҡығанда, уны һаман да яңынан асҡан кеүекмен. Күп нимәне шул тиклем алдан тойомлаған, хатта сәйәси ваҡиғаларҙы, йәмғиәт тормошондағы үҙгәрештәрҙе лә.
Бер ябай ғына миҫал. Атайымды йыш ҡына уҡытыусыларҙың август кәңәшмәһенә саҡыра торғандар ине. Бер ҡасан да баш тартманы. Миңә лә бер Өфөнөң Ленин районында ошондай кәңәшмәлә сығыш яһарға тура килде. Хәҙерге мәғариф өлкәһендә проблемалар ярайһы ғына, был сер түгел. Ә аныҡ ҡына нимәгә иғтибарҙы йүнәлтергә була, тип уйландым. Атайымдың бер сығышын табып алдым һәм уҡыған һайын ғәжәпләнә барҙым: әйтерһең, хәҙерге көн тураһында яҙған! 20 йылдан ашыу ваҡыт үткән был фекерҙәренә, ә улар һаман да көнүҙәк. Шул саҡта уҡ атайым үҙгәртеүҙәр арҡаһында белем өлкәһенең бер көн килеп ниндәй һынауҙар менән осрашырын белгән.
Кәңәшмәлә ҡатнашҡанда, ошо сығышын үҙгәртмәй тиерлек уҡыным. Ҡайһы бер уҡытыусыларға атайым һүҙҙәре таныш ине, уларҙың күҙендә йәш мөлдөрәне... Уғата тулҡынландырғыс мәл булды...
Рәүилә Ғатауллина әңгәмәләште.
Фотолар: тәүге икәүһе – "Башҡортостан" гәзите архивынан; әҙип ҡыҙы менән – ғаилә архивынан.