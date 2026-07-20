Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Социаль мәсьәлә
20 Июля , 12:20

Палаткалар ҡаласығы ойошторола

25-26 июлдә Өфөләге “Ҡашҡаҙан” мәҙәниәт һәм ял паркында Рәсәй кимәлендәге V “Рәхәттә” халыҡ-ара һаулыҡ һәм туризм форумы үткәрелә.

Палаткалар ҡаласығы ойошторолаПалаткалар ҡаласығы ойошторола
Палаткалар ҡаласығы ойошторола

Киләһе ял көндәрендә сарала ҡатнаша алаһығыҙ. Фестиваль биләмәһендә палаткалар ҡаласығы буласаҡ.

Мөһим шарттар:

  • алдан теркәлергә кәрәк;
  • йәшәү ҡағиҙәләрен үтәү мотлаҡ;
  • балаларҙы өлкәндәр менән генә үткәрәсәктәр;
  • палаткағыҙ булмаһа, прокатҡа алырға мөмкин.

Әйткәндәй, фестивалдә, медицина өлөшөнән тыш, мунса мәҙәниәте лә күрһәтеләсәк. Маҡтаулы ҡунаҡтарҙың береһе, сабыныу оҫтаһы, Мунса эше академияһы уҡытыусыһы Иван Бояринцев киләсәк. Ул миндекте, еҫле майҙарҙы дөрөҫ файҙаланырға, мунсалағы һауа температураһын дөрөҫ файҙаланыу һәм башҡалар тураһында һөйләйәсәк.

Фестивалдә һеҙҙе шулай уҡ башҡорттарҙың мунса инеү йолалары мөхите, спорт ярыштары, милли аш-һыу көтә. Шуныһы ҡыуаныслы: бөгөн республикала сәләмәт тормош алып барыу, тыуған яҡты өйрәнеү төп брендтарҙың береһенә әйләнде.

0+

 

Автор фотоһы (архивтан).

Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика