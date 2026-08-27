Балалар күберәк тыуһын өсөн!

Өфөнөң “Торатау” Конгресс-холында “Демография: XXI быуаттың хәҙерге саҡырыуҙары һәм ысынбарлыҡтары” темаһына түңәрәк өҫтәл үтте. Ул илдең 19 төбәгенән 700-ҙән ашыу ҡатнашыусыны йыйған VIII Башҡортостан Республикаһы Граждандар форумының киң программаһының бер өлөшө булды.
Түңәрәк өҫтәл артында закондар сығарыу власынан һәм социаль блоктан алып бизнесҡа һәм иҡтисадтың реаль секторына тиклем бөтә төп өлкәләрҙең вәкилдәре осрашты.
Ҡыҙыу бәхәс барышында ҡатнашыусылар өс төп мәсьәләгә ҡағылды: тыуымдың кәмеүен нисек еңеп сығырға, милләттең репродуктив һаулығын нисек һаҡларға һәм балалы ғаиләләргә комплекслы ярҙам булдырырға. Эш биреүселәрҙең йәш ата-әсәләр өсөн уңайлы мөхит булдырыуҙағы роленә һәм йәштәр араһында мәғрифәтселек эшенең мөһимлегенә айырыуса иғтибар бүленде.
Түңәрәк өҫтәл һөҙөмтәһендә Башҡортостанда демографик сәйәсәтте камиллаштырыуға йүнәлтелгән аныҡ башланғыстар әҙерләнде. Эксперттар билдәләүенсә, кире тенденцияларҙы федераль үҙәктән алып конкрет ғаиләгә тиклем властың һәм институттарҙың бөтә кимәлдәренең тырышлығын туплау шарттарында ғына еңеп сығырға мөмкин. Бының өсөн медицина, мәғариф, социаль яҡлау, бизнес һәм граждандар йәмғиәте институттарын берләштергән системалы ведомство-ара эш кәрәк, тип хәбәр итә БР Йәмәғәт палатаһының матбуғат хеҙмәте.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, бөгөн, 27 августа, Өфөлә Граждандар форумы — власть органдары, йәмәғәт институттары, коммерцияға ҡарамаған сектор һәм гражданлыҡ активистары диалогы өсөн төп майҙансыҡ үтә. Форум программаһында – 36 дискуссия, белем биреү, консультация һәм күргәҙмә майҙансығы, 150-нән ашыу спикер.
Фото: Диана ФАРАХОВА.
Сығанаҡ: https://resbash.ru/news/obshchestvo/2026-08-27/v-ufe-obsudili-kak-perelomit-negativnye-trendy-v-demografii-4794389