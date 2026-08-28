Башҡортостан
+9 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Социаль мәсьәлә
28 Августа , 13:15

Бына, исмаһам, шатлыҡ!

Яугир ғаиләһендә өс игеҙәк сабый донъяға килде.

Бына, исмаһам, шатлыҡ!Бына, исмаһам, шатлыҡ!
Бына, исмаһам, шатлыҡ!

Өфө ҡалаһының яугир ғаиләһендә өс игеҙәк сабый донъяға килде: Николь, Полина һәм Лев! Уларҙы перинаталь үҙәктә туғандары һәм дуҫтары ҡаршы алды.

Сабыйҙар июль айында тыуһа ла,  улар көс йыйып, ауырлыҡтарын нормаға килтергәс кенә табиптар ғаиләне өйҙәренә оҙатты. Балалар донъяға килеү менән  1-се  република перинаталь үҙәгенең реанимация һәм интенсив терапия бүлексәһенә ебәрелә. Табиптарҙың күҙәтеүе аҫтында улар үҙаллы тын алырға өйрәнә, ауырлыҡтарын арттыра, йәшәү өсөн көрәшә. Аҙаҡ патология бүлексәһендә сәләмәтлектәрен нығыта.

“Ике ай буйына үҙәктә йәшәнем. Тәүҙә бер үҙем, аҙаҡ сабыйҙарым менән. Был аҙналар минең өсөн бик тулҡынландырғыс булды. Үҙемде һис тә яңғыҙ тойманым, табиптар эргәмдә булды”, – ти әсә Оксана Целищева.

Өс бала – шатлыҡтар ҙа, бәхет тә өс тапҡырға күберәк тигән һүҙ! Ғаиләгә именлек, сәләмәтлек теләйбеҙ.

Фото: Республика клиник перинаталь үҙәк сайтынан.

Беҙҙең МАХ каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan

 

Бына, исмаһам, шатлыҡ!
Бына, исмаһам, шатлыҡ!
Бына, исмаһам, шатлыҡ!
Бына, исмаһам, шатлыҡ!
Бына, исмаһам, шатлыҡ!
Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика