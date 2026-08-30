2027 йылда кемдәргә һәм күпмегә пенсия артасаҡ?

Киләһе йылда страховка пенсияларын ике тапҡыр арттыралар: 1 февралдә һәм 1 апрелдә. Дәүләт Думаһы депутаты Никита Чаплин хәбәр итеүенсә, 1 февралдән 2026 йыл һөҙөмтәләре буйынса инфляцияның реаль кимәлен иҫәпкә алып индексациялана, ә 1 апрелдән РФ Социаль фондының реаль күрһәткестәре нигеҙендә төҙәтмәләр индерелә.
Социаль һәм башҡа даими түләүҙәр буйынса 1 апрелдә пенсионерҙың йәшәү минимумы күләменең күҙалланған үҫеше нигеҙендә ҡайтанан иҫәп-хисап яһала.
Парламентарий һүҙҙәренсә, пенсия тәғәйенләнгәндән һуң хеҙмәт эшмәкәрлеген дауам иткән граждандарға киләһе йылдың 1 авгусынан РФ Социаль фонды эш биреүсе түләгән страховка иғәнәләрен иҫәпкә алып, түләүҙәрҙе автоматик рәүештә ҡайтанан иҫәпләй. Шул уҡ ваҡытта өҫтәмә күләме өс пенсия коэффициенты хаҡы менән сикләнә.
Хәрби пенсиялар 2027 йылдың октябрендә индексациялана.
Халыҡтың льготалы категорияларына, шул иҫәптән летчиктарға һәм шахтерҙарға, пенсияға өҫтәмәләр йылына дүрт тапҡыр яңынан ҡараласаҡ.
Киләһе йылдың 1 февраленән әсәлек капиталы һәм социаль пособиелар индексацияланасаҡ, тип һөйләне депутат. Уларҙы арттырыу коэффициенты быйылғы инфляциянан сығып билдәләнәсәк. Быйыл беренсе балаға әсәлек капиталы күләме яҡынса 729 мең һум тәшкил итә. Икенсе бала тыуғас, өҫтәмә түләү 234 мең һум тәшкил итәсәк, ә әгәр ата-әсәләр сертификатҡа хоҡуғынан файҙаланмаһа, әсәлек капиталы 963 мең һумға тиң буласаҡ.
Автор фотоһы.