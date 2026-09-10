Меңдән ашыу эшсе кәрәк

Баш ҡалала водитель-механизаторҙарға ҡытлыҡты нисек тулыландырырға? Коммуналь хеҙмәттәрҙә эшселәр һәм водитель-механизаторҙар штаты ни бары 60 процентҡа тәьмин ителгән. Был хаҡта мэриялағы оператив кәңәшмәлә ҡаланың коммуналь хужалыҡ һәм төҙөкләндереү идаралығы начальнигы Арсен Латипов белдерҙе.
Уның әйтеүенсә, төҙөкләндереү муниципаль бюджет учреждениеһында, ”Горзеленхоз”да, “Яһалма ҡоролмаларҙы ремонтлау һәм тәртиптә тотоу буйынса махсуслаштырылған идаралыҡ”та барлығы 1509 кеше эшләй, ә вакантлы урындар – 1081!
Эшселәр етешмәү мәсьәләһе бер бөгөн генә килеп тыуған проблема түгел. Мәҫәлән, былтыр штат ни бары яртылаш ҡына тәьмин ителде, тип яҙа “Башинформ”. Баш ҡала хакимиәтендә кадрҙарға ихтыяжды сит илдәрҙән килгән эшселәр ярҙамында хәл итмәкселәр. Һөҙөмтә булырмы? Йәшәйек әле, күҙ күрер.
Валерий Шахов фотоһы.