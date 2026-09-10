Башҡортостан
+18 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Социаль мәсьәлә
10 Сентября , 11:00

Меңдән ашыу эшсе кәрәк

Баш ҡала хакимиәтендә кадрҙарға ихтыяжды сит илдәрҙән килгән эшселәр ярҙамында хәл итмәкселәр. Һөҙөмтә булырмы? Йәшәйек әле, күҙ күрер.

Меңдән ашыу эшсе кәрәкМеңдән ашыу эшсе кәрәк
Меңдән ашыу эшсе кәрәк

Баш ҡалала водитель-механизаторҙарға ҡытлыҡты нисек тулыландырырға? Коммуналь хеҙмәттәрҙә эшселәр һәм водитель-механизаторҙар штаты ни бары 60 процентҡа тәьмин ителгән. Был хаҡта мэриялағы оператив кәңәшмәлә ҡаланың коммуналь хужалыҡ  һәм төҙөкләндереү идаралығы начальнигы Арсен Латипов белдерҙе.

Уның әйтеүенсә, төҙөкләндереү муниципаль бюджет учреждениеһында, ”Горзеленхоз”да, “Яһалма ҡоролмаларҙы ремонтлау һәм тәртиптә тотоу буйынса махсуслаштырылған идаралыҡ”та барлығы 1509 кеше эшләй, ә вакантлы урындар – 1081!

Эшселәр етешмәү мәсьәләһе бер бөгөн генә килеп тыуған проблема түгел. Мәҫәлән, былтыр штат ни бары яртылаш ҡына тәьмин ителде, тип яҙа “Башинформ”. Баш ҡала хакимиәтендә кадрҙарға ихтыяжды сит илдәрҙән килгән эшселәр ярҙамында хәл итмәкселәр. Һөҙөмтә булырмы? Йәшәйек әле, күҙ күрер.

Валерий Шахов фотоһы.

 

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика