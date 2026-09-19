Башҡортостан
+19 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Социаль мәсьәлә
19 Сентября , 03:00

Тағы ла бер әсә Герой исеменә лайыҡ!

Рәсәй Президенты Владимир Путин тағы ла бер әсәгә  – Бәләбәй районында йәшәгән Олеся Шайморатоваға Герой әсә исемен биреү тураһындағы указға ҡул ҡуйҙы. Яҡташыбыҙҙы ысын күңелдән юғары награда менән ҡотлайбыҙ

Тағы ла бер әсә Герой исеменә лайыҡ!Тағы ла бер әсә Герой исеменә лайыҡ!
Тағы ла бер әсә Герой исеменә лайыҡ!

 Быға тиклем республикабыҙҙа Герой әсә исеменә лайыҡтар һаны 12-гә еткәйне. 18 сентябрҙә, ТАСС мәғлүмәте буйынса, Рәсәй Президенты тағы ла бер әсәгә  – Бәләбәй районында йәшәгән Олеся Шайморатоваға Герой әсә исемен биреү тураһындағы указға ҡул ҡуйҙы. Яҡташыбыҙҙы ысын күңелдән юғары награда менән ҡотлайбыҙ!

 Һуңғы йылдарҙа Рәсәй дәүләте күп балалы ғаиләләрҙе яҡлау буйынса юғалтылған традицияларҙы әүҙем тергеҙеүен дауам итә. Шуларҙың береһе – 2022 йылда “Герой Әсә” исемен ҡайтарыу булһа, икенсеһе – 2025 йылда ошо ҡыйыу ҡатындар өсөн Хеҙмәт Геройҙары льготаларына торошло социаль гарантиялар булдырыу. Ун һәм унан да күберәк бала тәрбиәләп үҫтергән әсәләр бер миллион һумлыҡ түләүҙән тыш, башҡа өҫтөнлөктәрҙән дә файҙаланасаҡ.

Хәҙер “Герой Әсә” беҙҙең илдә иң юғары исем һанала. Был дәүләт наградаһы менән Башҡортостанда йәшәгән 13 әсәнең бүләкләнеүенә шаһитбыҙ һәм ғорурбыҙ. Тап Олеся Васильевна һәм Ришат Рәшит улы Шайморатовтарҙыҡы кеүек ҙур һәм татыу ғаиләләр  илебеҙҙең ныҡлы терәге, ышаныслы ҡалҡаны булып тора ла инде.  

Фото: Ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығы. 

Тағы ла бер әсә Герой исеменә лайыҡ!
Тағы ла бер әсә Герой исеменә лайыҡ!
Тағы ла бер әсә Герой исеменә лайыҡ!
Тағы ла бер әсә Герой исеменә лайыҡ!
Тағы ла бер әсә Герой исеменә лайыҡ!
Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика