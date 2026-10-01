Әсәлек капиталы һәм пособиелар күпмегә артасаҡ?

+13 °С
Облачно
Киләһе йылда әсәлек капиталын беренсе балаға 778,5 мең һумға тиклем еткереүҙе планлаштыралар. Әгәр ғаилә тәүге сабыйы өсөн түләү алмаған булһа, икенсе бала өсөн әсәлек капиталы бер миллион һумдан артасаҡ.
Башҡа түләүҙәр ҙә артасаҡ:
–йөклөлөк һәм бала табыу буйынса пособие – 1,1 миллион һум;
– бала тыуғанда бер тапҡыр бирелеүсе түләүҙәр – 30,4 мең һум;
–баланы тәрбиәләү буйынса пособие – айына 95,5 мең һумға тиклем;
–“больничный” буйынса максималь түләү – 239 мең һумға яҡын.
Нәсих Хәлисов фотоэтюды.