Башҡортостан
+13 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Социаль мәсьәлә
1 Октября , 13:15

Әсәлек капиталы һәм пособиелар күпмегә артасаҡ?

Әгәр ғаилә тәүге сабыйы өсөн түләү алмаған булһа, икенсе бала өсөн әсәлек капиталы бер миллион һумдан артасаҡ. Башҡа түләүҙәр нисек арта?  

Добавить в предпочтительные источники Google
Әсәлек капиталы һәм пособиелар күпмегә артасаҡ?Әсәлек капиталы һәм пособиелар күпмегә артасаҡ?
Әсәлек капиталы һәм пособиелар күпмегә артасаҡ?

Киләһе йылда әсәлек капиталын беренсе балаға 778,5 мең һумға тиклем еткереүҙе планлаштыралар. Әгәр ғаилә тәүге сабыйы өсөн түләү алмаған булһа, икенсе бала өсөн әсәлек капиталы бер миллион һумдан артасаҡ.

Башҡа түләүҙәр ҙә артасаҡ:

–йөклөлөк һәм бала табыу буйынса пособие – 1,1 миллион һум;

– бала тыуғанда бер тапҡыр бирелеүсе түләүҙәр – 30,4 мең һум;

–баланы тәрбиәләү буйынса пособие – айына 95,5 мең һумға тиклем;

–“больничный” буйынса максималь түләү – 239 мең һумға яҡын.

Нәсих Хәлисов фотоэтюды.

 

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика