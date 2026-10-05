Башҡортостан
+2 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Социаль мәсьәлә
5 Октября , 17:43

Нисек итеп лайыҡлы пенсия алырға?

Бының бер нисә шарты бар. 

Добавить в предпочтительные источники Google
Нисек итеп лайыҡлы пенсия алырға?Нисек итеп лайыҡлы пенсия алырға?
Нисек итеп лайыҡлы пенсия алырға?

Лайыҡлы пенсия алыуҙың төп факторҙарының береһе – легаль эш хаҡы. Был хаҡта Дәүләт Думаһы депутаты Светлана Бессараб һөйләгән. Уның белдереүенсә, хеҙмәт эшмәкәрлегенең тәүге көнөнән килешеү төҙөп, рәсми рәүештә генә эшләргә һәм эш биреүсенең РФ Социаль фондына страховка иғәнәләрен күсереүенә өлгәшергә кәрәк,. Был осраҡта пенсия беренсе эш көнөнән үк формалашасаҡ.

Парламентарий һүҙҙәренсә, пенсия коэффициенттарын иҫәпләүҙе РФ Социаль фонды сайтындағы шәхси кабинетта күрергә мөмкин.

Мәҫәлән, яҡшы эш хаҡы булғанда, пенсия эш биреүсе түләгән страховка иғәнәләренән йыйыла. Әгәр сумма ҡәнәғәтләндермәһә, шәхси аҡсағыҙҙы дәүләт ҡатнашлығындағы оҙайлы сроклы пенсия һаҡлыҡтарына һалырға мөмкин. Дәүләт өҫтәмә рәүештә 300 мең һум йыйырға ярҙам итәсәк. Тупланма суммаһы инфляция кимәлен иҫәпкә алып индексациялана һәм арта.

Автор фотоһы. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика