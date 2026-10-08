28 ейәнгә өләсәй!

Нуриман районында йәшәгән Тәнзилә Фәҡәйетдинова 100 йәшлек юбилейын билдәләне. Йөҙйәшәр Ҡариҙел районының Тайҡаш ауылында 1926 йылдың етенсе октябрендә донъяға килә, йәшлеге ауыр йылдарҙа үтә. Алтынсы класты тамамлау менән “Ҡыҙыл Октябрь” колхозында эшкә төшә, шулай итеп, уның ныҡлыҡ, сабырлыҡ һәм хеҙмәт һөйөүсәнлек тарихы башлана.
Тормош иптәше менән дүрт бала тәрбиәләп үҫтерәләр, хәҙер Тәнзилә Зиннәтулла ҡыҙы туғыҙ ейәнгә һәм 19 бүләгә өләсәй!
Юбилей көнөндә йөҙйәшәрҙе Нуриман районы хакимиәте башлығы Вилдан Ситдиҡов ҡотларға килде. Юбилярға Рәсәй Президентының һәм Башҡортостан Башлығының йылы ҡотлауҙары һәм изге теләктәре тапшырылды.
Тәнзилә Зиннәтулла ҡыҙын бер быуатлыҡ юбилейы менән ҡотлап, уға ныҡлы һаулыҡ һәм ҙур ғаилә ҡосағында бәхетле ғүмер кисереүен теләйбеҙ.
Булат Хәйриәхмәтов фотоһы.