Башҡортостан
+9 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Социаль мәсьәлә
8 Октября , 04:00

28 ейәнгә өләсәй!

Юбилей көнөндә йөҙйәшәрҙе ҡотларға  Нуриман районы хакимиәте башлығы Вилдан Ситдиҡов та килде

Добавить в предпочтительные источники Google
28 ейәнгә өләсәй!28 ейәнгә өләсәй!
28 ейәнгә өләсәй!

Нуриман районында йәшәгән Тәнзилә Фәҡәйетдинова 100 йәшлек юбилейын билдәләне. Йөҙйәшәр Ҡариҙел районының Тайҡаш ауылында  1926 йылдың етенсе октябрендә донъяға килә, йәшлеге ауыр йылдарҙа үтә. Алтынсы класты тамамлау менән “Ҡыҙыл Октябрь” колхозында эшкә төшә, шулай итеп, уның ныҡлыҡ, сабырлыҡ һәм хеҙмәт һөйөүсәнлек  тарихы башлана.

Тормош иптәше менән дүрт бала тәрбиәләп үҫтерәләр, хәҙер Тәнзилә Зиннәтулла ҡыҙы туғыҙ ейәнгә һәм 19 бүләгә өләсәй!

Юбилей көнөндә йөҙйәшәрҙе Нуриман районы хакимиәте башлығы Вилдан Ситдиҡов ҡотларға килде. Юбилярға Рәсәй Президентының һәм Башҡортостан Башлығының йылы ҡотлауҙары һәм изге теләктәре тапшырылды.

 Тәнзилә Зиннәтулла ҡыҙын бер быуатлыҡ юбилейы менән ҡотлап, уға ныҡлы һаулыҡ һәм ҙур ғаилә ҡосағында бәхетле ғүмер кисереүен теләйбеҙ.

Булат Хәйриәхмәтов фотоһы.

 

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика