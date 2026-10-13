Олатай ейәндәрен үҙ тәрбиәһенә алған

Иглин ауылында йәшәгән Ринат Әлфрит улы Шәңгәрәев дүрт ейән-ейәнсәрен үҙ тәрбиәһенә алған. 2022 йылда ата-әсә ҡарауынан мәхрүм ҡалған Русалина, Дмитрий, Арсений һәм Аркадий тураһындағы хәстәрлекте үҙ иңенә алғандан һуң, олатайҙың тормошо тулыһынса үҙгәрә, балаларҙың көндәлек йәшәйеше, борсолоуҙары, мауығыуҙары уның ғүмер юлының төп өлөшөнә әүерелә. Ринат Әлфрит улы ғаиләһе тураһында йылылыҡ, һөйөү тойғоһо менән түбәндәгеләрҙе һөйләне.
“Ейәндәрем өсөн ауыр тормош башланғас, мин шунда уҡ уларҙы тәрбиәгә алырға ҡарар иттем. Нисек уларҙы яңғыҙ ҡалдырмаҡ кәрәк, минең өсөн уларҙан яҡыныраҡ тағы кем бар? Әлбиттә, борсолдом, дүрт баланы тәрбиәләргә көсөм етерме икән, тип уйландым. Һәр береһенең – үҙ холоҡ-фиғеле, хис-тойғолары, бөтәһенә күңел йылыһын бирергә кәрәк. Яҡындарым һәм дуҫ-иштәрем минең ҡарарымды хуплағас, үҙемдә еңеллек тойҙом.
Тормошобоҙҙо яйлап тәртипкә һалдыҡ. Ваҡытыбыҙҙы бергәләп үткәрергә тырыштыҡ, мин уларҙы нимә тулҡынландырыуын яҡшыраҡ аңлай башланым. Вәғәҙә иткәнде үтәргә, балаға ауыр булғанда ярҙам ҡулы һуҙырға, әрләмәҫкә кәрәк. Йортта улар күп эште үҙҙәре башҡара, Русалина табын әҙерләй, өйҙө тәртиптә тота, өлкән малайҙар аҙыҡ-түлек артынан магазинға йөрөй, баҡсала, ихатала ярҙамлаша. Русалина туғандарына ниндәй ярҙам кәрәклеген нығыраҡ белә, уларҙың күңелен яҡшы аңлай. Ейәнсәремдең эшһеҙ ултырғанын күргәнем юҡ. Малайҙар футбол, баскетбол уйнарға ярата, конструкторҙар йыйырға әүәҫ. Мин балаларҙы сәйәхәттәргә алып сығырға, донъяны күрһәтергә хыялланам. Иң мөһиме, улар йәшәүҙән йәм табып, бер-береһе менән аралашып, ярҙамлашып үҫһен ине. Эйе, балалар менән хәстәрлектәр ҙә, мәшәҡәттәр ҙә арта, йорт көн буйы уларҙың тауышынан геү килеп тора. Ейәндәрем миңә күңелһеҙләнергә ирек бирмәй, йәшәү өсөн дәрт, көс бирә”, – ти олатай.
Фото: Ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығы сайтынан.