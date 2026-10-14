Башҡортостан
+14 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Социаль мәсьәлә
14 Октября , 17:30

Үҙгәрештәр мәшәҡәттәрҙе кәметәсәк

Почетлы донорҙарға түләүҙәр күләме федераль кимәлдә тәғәйенләнә һәм йыл һайын индексациялана. “Рәсәйҙең почетлы доноры”йәки “СССР-ҙың почетлы доноры” исемдәренә лайыҡтарға ниндәй күләмдә түләүҙәр ҡаралған? 

Добавить в предпочтительные источники Google
Үҙгәрештәр мәшәҡәттәрҙе кәметәсәкҮҙгәрештәр мәшәҡәттәрҙе кәметәсәк
Үҙгәрештәр мәшәҡәттәрҙе кәметәсәк

2027 йылдың 1 ғинуарынан Социаль фондтың Башҡортостан буйынса бүлексәһе ике яңы ярҙам сараһы өсөн яуап бирәсәк. Береһе –  почетлы донорҙарға йыл һайын бирелеүсе түләүҙәр, икенсеһе – вакциналарҙан һуң өҙлөгөүҙәргә дусар булған кешеләргә пособиелар. Был яңылыҡ ниндәй үҙгәрештәргә килтерәсәк?

“Бер тәҙрә” принцибына ярашлы, түләүҙәрҙе алыу еңелләшәсәк. Икенсенән, процесс автоматлаштырыла, Социаль фонд мәғлүмәттәрҙе тиҙерәк тикшерәсәк һәм аҡсаны йәһәтерәк тәғәйенләйәсәк. Өсөнсөнән, түләүҙәрҙе, ғаризаһыҙ һәм артыҡ ҡағыҙҙарҙан тыш, тиҙерәк иҫәпләйәсәктәр. Почетлы донорҙарға түләүҙәр күләме федераль кимәлдә тәғәйенләнә һәм йыл һайын индексациялана. “Рәсәйҙең почетлы доноры” йәки “СССР-ҙың почетлы доноры” исемдәренә лайыҡтар быйыл 19 497,68 һум күләмендә аҡса аласаҡ.

Прививка яһатҡандан һуң етди өҙлөгөүҙәргә дусар кешеләргә өс төрлө түләү ҡаралған. 2027  йылдан был пособиеларҙы түләү Социаль фонд ҡарамағына күсә.

Айрат Нурмөхәмәтов фотолары.

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!

Үҙгәрештәр мәшәҡәттәрҙе кәметәсәк
Үҙгәрештәр мәшәҡәттәрҙе кәметәсәк
Үҙгәрештәр мәшәҡәттәрҙе кәметәсәк
Автор:Дина Арсланова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика