Түләү тәртибе үҙгәрҙе

2025 йылдың 1 ғинуарынан 80 йәштән өлкәнерәк кешеләрҙе һәм беренсе төркөм инвалидтарын тәрбиәләү буйынса түләүҙәрҙең яңыса башҡарылыуын иҫегеҙгә төшөрәбеҙ. Тәрбиәләү осоро элеккесә хеҙмәткә һәләтле кешеләрҙең страховка стажына индереләсәк. Шәхси пенсия коэффициенты тулы йыл өсөн 1,8 тәшкил итә.
Ә бына өлкәндәрҙе һәм инвалидтарҙы тәрбиәләгәндәргә айлыҡ түләүҙәр башҡаса түләнмәйәсәк. Был сумма өлкәндәр һәм инвалидтар пенсияларына автоматик рәүештә өҫтәлгән. Өҫтәмә йыл һайын пенсия менән бергә индексациялана.
Инвалид балалар һәм бала саҡтан 1-се төркөм инвалидлығы тәғәйенләнгән кешеләр айырыуса иғтибарға һәм хәстәрлеккә мохтаж. Уларҙы тәрбиәләгән кешеләргә шулай уҡ айлыҡ түләүҙәр ҡаралған. Түләүҙәрҙе ата-әсә һәм уллыҡҡа алыусыларҙан башҡа опекундар һәм попечителдәр, шулай уҡ инвалидтарҙы тәрбиәләгән эшләмәүсе хеҙмәткә һәләтле кешеләрҙең дә алыуы ихтимал. Элек инвалидлығы булған йәки бала саҡтан 1-се төркөм инвалиды булып танылған инвалидты апаһы, ағаһы, өләсәй-олатаһы йәки рәсми опекун булып иҫәпләнмәгән башҡа кеше тәрбиәләһә, уларға 1200 һум ғына түләнде. Хәҙер был хәл үҙгәртелде һәм түләүҙәр күләме 10 950 һумға еткерелде. Айлыҡ түләүҙәрҙе алыу өсөн ошо талаптарҙың үтәлеүе шарт: кешенең Рәсәйҙә йәшәүе, эшләмәүе, пенсия йәки эшһеҙлек буйынса пособие алмауы. Тәрбиәләү осоро страховка стажына индерелә, һәр йыл шәхси пенсия коффициентын 1,8-гә күтәрә. Әгәр инвалид баланы йәки бала саҡтан 1-се төркөм инвалидлығы тәғәйенләнгән кешене бер нисә кеше тәрбиәләһә, түләү тик уларҙың береһенә генә түләнә. 14 йәше тулған инвалид бала ғаризаны үҙе тапшыра ала. Социаль фонд тәрбиәләүселәрҙең ғаризаларын тейешле документтар килеү менән бер эш көнөндә ҡарай.
Нәсих Хәлисов фотоэтюды (мәҡәләгә ҡағылмай).