Кемдәргә өҫтәмә ял һәм түләү ҡаралған?

2026-2027 йылдарға һаулыҡ һаҡлау өлкәһендә тармаҡ килешеүенә ҡул ҡуйылды.
Башҡортостандың Һаулыҡ һаҡлау министрлығы, республиканың Медицина хеҙмәткәрҙәре профсоюзы һәм “Һаулыҡ һаҡлауҙы һәм йәмәғәт сәләмәтлеген ойоштороу буйынса йәмғиәт” төбәк бүлексәһе араһында ҡул ҡуйылған документта барлыҡ ташламалар, гарантиялар билдәләнгән, шулай уҡ яңы “Остазлыҡ”, “Ғаилә бурыстары булған хеҙмәткәрҙәргә ярҙам итеү (корпоратив демография стандарты)” барлыҡҡа килгән.
Нимәләр үҙгәрҙе?
Хеҙмәт өсөн түләү:
– Зыянлы хеҙмәт шарттары өсөн юғары түләү.
– Остазлыҡ өсөн минималь түләүҙәр теркәлде: остазлыҡҡа алынған бер хеҙмәткәр өсөн – 15 проценттан да кәм түгел, икәү өсөн – 25, өсәү өсөн 30 процент түләү ҡаралған.
– “Ашығыс медицина ярҙамы”ның тулы булмаған бригадаһында эшләгәндә 20 проценттан да кәм булмаған түләү булырға тейеш.
Эш һәм ял ваҡыты:
Ғәмәлдә эшләнгән, шулай уҡ өҫтәмә хеҙмәтте ҡушып теркәү мөһим.
– Ҡулайлы ваҡытыңда ялды алыу хоҡуғы булған хеҙмәткәрҙәр исемлеге киңәйтелде.
Махсус хәрби операцияла ҡатнашҡандарға һәм уларҙың ғаиләләренә өҫтәмә гарантиялар:
– Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы ҡайтҡанда эш биреүсе уның менән килешеүҙе ҡайтанан яңыртырға, эш урынынан һәм мәғлүмәт системаларынан файҙалана алыу, шәхси һаҡланыу сараларын менән тәьмин итең һәм кәрәкле инструктажды үткәреү мөмкинлеген булдырыу зарур.
– Штат ҡыҫҡарғанда, хеҙмәт килешеүен яңыртҡандан һуң, йыл әйләнәһенә эш урынын һаҡлау, хеҙмәткәрҙең ризалығы менән күсереү йәки ҡайтанан әҙерләүгә йүнәлтеү мөмкинлектәре ҡаралырға тейеш.
– Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусының ғаилә ағзаһына, ғаризаға ярашлы, хеҙмәт итеү осоронда йылына 14 көн оҙайлығында эш хаҡы һаҡланмаған ял бирелә.
Хеҙмәт мөнәсәбәттәре һәм хеҙмәтте һаҡлау:
– Эш биреүсе булған барлыҡ вакансияларҙы, шул иҫәптән башҡа урындарҙа һәм филиалдарҙа ла тәҡдим итергә тейеш.
– Дүрт айға тиклем медицина һығымтаһы буйынса эштән ситләтелгән осраҡта уртаса эш хаҡын һаҡлау ҡаралған.
– Ял һәм психологик көсөргәнештән ял итеү бүлмәһен йыһазландырыу кәңәш ителә.
Айрат РӘХМӘТУЛЛИН, Башҡортостандың һаулыҡ һаҡлау министры:
– Бында остазлыҡ, демография сәйәсәте буйынса яңы үҙгәрештәр бар, сөнки һаулыҡ һаҡлау тармағындағы ғаиләләргә лә булышлыҡ итергә кәрәк. Айырым категория – махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар. Медицина хеҙмәткәрҙәребеҙ медицина ойошмаларына эшкә бара ала һәм тейешле хеҙмәт хоҡуҡтарына, ташламаларына эйә.
Рауил ХӘЛФИН, республиканың Һаулыҡ һаҡлау хеҙмәткәрҙәре профсоюзы рәйесе:
– Тармаҡтағы килешеү – республикалағы медицина ойошмалары тарафынан мотлаҡ тормошҡа ашырылырға тейешле документ. Башҡортостандың Ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығында теркәлгәндән һуң, документ барлыҡ һаулыҡ һаҡлау ойошмаларына ебәреләсәк. Медицина ойошмалары иһә үҙҙәренең коллектив килешеүенә үҙгәрештәр индерәсәк. Профсоюз эш хаҡын түләүҙә, ғаиләләргә ярҙам итеүҙә, остазлыҡта һәм хеҙмәткәрҙәрҙе яҡлауҙа аныҡ гарантияларға өлгәшә.
Сығанаҡ, фото: БР Медицина хеҙмәткәрҙәре профсоюзы.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ.