Байрам Атайҙар көнөнә арнала

Башҡортостанда октябрҙә Атайҙар көнө билдәләнә. Байрам хөрмәтенә 17 октябрҙән 31 октябргә тиклем ҡала һәм райондарҙа “Атай мәктәбе” исеме аҫтында “Ғаилә ялдары” үткәрелә.
Байрам сараларын “Ғаилә” үҙәктәре ойошторасаҡ. Бындай ялдар ғаилә ҡиммәттәрен нығытырға, атайҙар яуаплылығын арттырырға һәм ата-әсәләрҙең балалар менән берлектәге ялын үткәреү өсөн шарттар тыуҙырырға тейеш. Был йөкмәткеле сара – “Ғаилә” милли проекты йүнәлештәренең береһе.
Программала - ғаилә викториналары, кулинария мини-блогы, супергеройҙар һүрәттәре, атайҙар өсөн фотосессиялар һәм открыткалар. Балалар һәм атайҙар бергәләп нимәлер эшләй, фантазиялай ала. Ялдарығыҙ күңелле һәм файҙалы үтһен!
Рәсәй Президенты Владимир Путин билдәләүенсә, илгә ҡағылған тәрән демографик көрсөк шарттарында ғаилә һәм тыуымды яҡлау мөһим йүнәлеш булырға тейеш. Социаль өлкәләге иң эре, киң күләмле “Ғаилә” милли проекты (нацпроект “Семья”), бала тәрбиәләгән һәм күп балалы ғаиләләргә етди иғтибарын төбәп, 2030 йылға тиклем уларҙы яҡлауға 17 триллион һум аҡса йүнәлтеүҙе күҙ уңында тота. Шулай уҡ һәр кем ҡуллана алырлыҡ сифатлы инфраструктура булдырыу, айырыуса ауыл ерендә медицина ярҙамын яҡшыртыу, ҡатын-ҡыҙҙар консультацияларын булдырыу, балалар поликлиникаларын йыһазландырыу, балалар баҡсаларын төҙөү ҙә дауам итәсәк.
Өлкән быуын өсөн оҙайлы тәрбиәләү системаһын индереү һәм социаль стационарҙарҙы яңыртыу планлаштырыла. “Ғаилә” бынан алдағы “Демография” милли проектын үҫтерәсәк һәм илдә тыуымды арттырыуға һәм ярлылыҡты кәметеүгә йүнәлтеләсәк. Владимир Путин әсәлек капиталын һәм ғаилә ипотекаһының льготалы программаһын кәм тигәндә 2030 йылға тиклем оҙайтыуҙы тәҡдим итте. Демография проблемалары үтә киҫкен торған төбәктәргә 75 миллиард һум күләмендә финанс ярҙамы күрһәтеләсәк. Рәсәй Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса яңы милли проект 2025 йылдың 1 ғинуарынан тормошҡа ашырыла.
Нәсих Хәлисов фотоэтюды (материалға ҡағылмай).