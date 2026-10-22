Тәүге һүҙе "дай!" булды

Ике ҡыҙы ла үҫеп, уҡырға киткәс, Гүзәл кесе улының апайҙарын һағыныуын, уйнарға, аралашырға кеше тапмай бойоғоуын һиҙә. Уға иптәшкә берәй баланы тәрбиәгә алыу уйы борсой башлай.
Гүзәл Мәғәфүр ҡыҙы үҙе Ҡырғыҙ-Миәкәлә 5-се балалар баҡсаһы мөдире вазифаһын башҡара, бөтә тормошо кескәйҙәр мөхитендә шау-гөр килеп үтә. Опека органдары уға бер туған Рәмис, Айҙар һәм Айгизде тәрбиәгә алырға кәңәш итә. Бер туғандарҙы айырырға ярамағанлығын да әйтәләр. Гүзәл үҙенең ниәттәре менән яҡын кешеләрен таныштыра. Уларҙың хуплауын алғас, әсә өс малайҙы ла тәрбиәгә алырға ҡарар итә. Баҡһаң, малайҙарҙың Сабыйҙар йортонда тағы бер туғандары бар икән! Өс йәшлек Илнар!
– Мин уның фотоһын күрҙем – бәләкәй генә кәүҙәле, ағаларыныҡы кеүек ҙур күҙле. Нисек инде мин уның яңғыҙын ҡалдырайым, ул да бит ошо ғаиләнең өлөшө? Беҙ Илнарҙы ла ғаиләбеҙгә алырға ҡарар иттек, – тип хәтергә ала Гүзәл Мәғәфүр ҡыҙы.
Шулай ҙа әсәне хәүефләндергән нимәләр күп була: һәр береһенә лә күңел йылыһы һәм иғтибар етерме? Иң бәләкәстәренә инвалидлыҡ менән бәйле өҫтәмә хәстәрлек талап ителәсәк. Ҡулдан килерме?
Малайҙар менән тәүге осрашыуҙы әсә бик яҡшы хәтерләй. Рәмис Айҙар менән Айгиздең ҡулдарын тотоп, иң алға сығып баҫҡан. Өйҙә уларҙы алдан әҙерләп ҡуйылған карауаттар һәм яңы пижамалар көтөп ала. Бергәләп тәмлекәстәр менән сәй эсәләр. Бер нисә аҙнанан һуң Илнар ҙа өйгә туғандары янына ҡайта.
– Мин уны ҡулыма алғас, Илнар иламаны, бары миңә нығыраҡ һыйынды. Юл буйына тәҙрәнән тирә-яҡты күҙәтте, тик бер һүҙ ҙә әйтмәне. Ағалары уны өйҙә шатланып ҡаршы алды – ҡосаҡланылар, башынан һыйпанылар. Ғаилә тормошона яйлап күнектеләр, көнкүреш эштәрен үҙләштерҙеләр. “Бәләкәйенә китап уҡыным, уйынсыҡтар менән таныштырҙым, һәр береһе менән аралаштым. Бөтәһенә аҙлап, аҡрынлап өйрәндек. Илнарҙың тәүге һүҙе – “дай!” барыбыҙ өсөн көтөлмәгән шатлыҡ булды, ә Айҙарҙың һөйөнөсөнән күңеле тулышты, хатта илап алды, – ти Гүзәл Мәғәфүр ҡыҙы.
Аҡрынлап өйҙә тулы тәртип урынлашты. Рәмис менән Айҙар туғандарына мәктәпкә йыйынырға ярҙамлашты, әсә иртәнге аш әҙерләне. Бергәләп табын артына ултырырға, яңылыҡтары менән уртаҡлашырға ғәҙәтләнделәр. Һәр баланың өйҙә үҙ бурыстары: Рәмис тәртип өсөн яуап бирә, Айҙар дәрес әҙерләргә ярҙам итә, Айгиз табын әҙерләшә. Илнар гөлдәргә һыу һибә. Бергәләп походтарға сығалар, велосипедта йөрөйҙәр, фильмдар ҡарайҙар.
Хәҙер Рәмис колледж тамамлап, армияла хеҙмәт иткән, әле Стәрлетамаҡта йәшәй һәм эшләй. Айҙар контракт буйынса махсус хәрби операцияла пилотһыҙ осоу операторы булып хеҙмәт итә. “Уның тураһында уйлағанда ғорурланыуымдан һәм хәүефләнеүемдән йөрәгем семерләп китә”, – ти әсә.
Айгиз менән Илнар Стәрлебашта мәктәптә уҡый. Ата-әсә ҡарауынан мәхрүм ҡалған балаларҙы тәрбиәгә алырға теләгәндәргә Гүзәл Ғәлиева шундай кәңәш бирә: “Иң мөһиме – баланы нисек бар, шул көйөнә ҡабул итегеҙ. Тормошҡа яраҡлашыуҙың оҙаҡ дауам итеүенә әҙер булығыҙ”.
Фото: Ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығы.