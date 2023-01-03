ЙЫЛДЫ БАРЛАЙБЫҘ: Хәрәкәттә - бәрәкәт

Министерство спорта Республики Башкортостан презентовало итоги работы за 2022 год.

По итогам 11 месяцев 2022 года в Республике Башкортостан физической культурой и спортом систематически занимаются 2 млн. 190 тыс. человек, что составляет 54,3% (в 2021 году в РБ данный показатель составил 53,7%, в РФ – 49,4%). За 2021 год среди субъектов Российской Федерации по данному показателю Республика Башкортостан занимает 11 место (в 2020 году – 18 место, в 2019 году – 19 место).

В Республике Башкортостан функционируют 13048 спортивных сооружений. В рейтинге регионов по количеству спортивных сооружений Башкортостан занимает 2-е место после г. Москвы. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности составляет 73,2% (РФ – 63,8%, ПФО – 67,7%).

В Республике Башкортостан развивается 120 видов спорта, в том числе 34 базовых вида спорта:

летние олимпийские виды спорта: бадминтон, бокс, велосипедный спорт, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, плавание, скалолазание, современное пятиборье, спортивная борьба, стрельба из лука, теннис, тяжелая атлетика, фехтование, футбол, баскетбол, тхэквондо;

зимние олимпийские виды спорта: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фристайл, хоккей;

неолимпийские виды спорта: шашки; паралимпийские виды спорта: спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт лиц с поражением ОДА, спорт слепых;

иные виды спорта: спорт глухих.

Зарегистрировано 133 общественных объединения физкультурно-спортивного направления, из них 98 – аккредитованные региональные спортивные федерации. Количество учреждений физкультурно-спортивной направленности составляет 138, из них 75 учреждений ведут спортивную подготовку, 53 учреждения осуществляют дополнительное образование детей, из них в 13 учреждениях открыты отделения спортивной подготовки. Всего занимаются 99,8 тыс. человек.

В 2022 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» из бюджета Республики Башкортостан предоставлены субсидии на общую сумму 91,2 млн. рублей 19 муниципальным образованиям Республики Башкортостан на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (в 2021 году – 14 муниципальным образованиям на сумму 75,4 млн. рублей). Спортсмены Республики Башкортостан добивались блестящих успехов на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на российских, европейских и мировых первенствах.

Массовый спорт

В Республике Башкортостан ежегодно проводятся более 15 тысяч спортивных и физкультурно-массовых мероприятий. Совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов проводятся Декада спорта, Лед надежды нашей, Лыжня России, Российский азимут, Олимпийский день, День физкультурника, Кросс Нации, День ходьбы, День самбо и другие спортивные мероприятия.

С 2022 года реализуется Универсиада по летним и зимним видам спорта на Кубок Главы Республики Башкортостан среди образовательных организаций высшего образования.

Адаптивный спорт

Особое внимание уделяется детям и людям с ограниченными возможностями здоровья.В Башкортостане функционируют 663 организации для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 4 аккредитованных федерации по видам спорта.

Действуют 573 адаптивных отделения для спортсменов-инвалидов на базе 64 спортивных школ и учреждений, где занимаются 37 184 людей с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, слуха и интеллектуальными нарушениями физической культурой и спортом. Этот показатель за последние 6 лет увеличен более чем в 3 раза, с 12,4 тысяч человек в 2014 году.

По поручению Главы Республики Башкортостан РадияХабирова в 2022 году на базе адаптивной спортивной школы создан Республиканский центр адаптивного спорта. Создание Центра адаптивного спорта позволило увеличить объем финансирования в более чем 5 раз (с 20 до 124 млн. рублей), открыть в 2023 году 8 зональных филиалов в муниципальных районах и городских округах республики, дополнительно трудоустроить 20 тренеров по адаптивному спорту и 80 спортсменов-паралимпийцев. В конце текущего года центру будет передан спортивный комплекс «Нефтяник» с бассейном.

Строительство спортивных сооружений

В Республике Башкортостан проводится большая работа по строительству спортивных объектов, осуществляется адаптация городских пространств, парковых и рекреационных зон под занятия физической культурой и спортом.

В 2022 году открыт Центр гимнастики, который носит имя легендарной двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной.

«Центр гимнастики – уникальный спортивный объект, который очень ждали спортивные гимнасты республики. Он объединил спортсменов, тренеров и родителей, стал местом теплых встреч ветеранов спорта, которые входили в сборную страны от республики, выступали на одном гимнастическом помосте с именитыми советскими спортивными гимнастами. Сегодня около 1000 детей занимаются по разным направлениям в теплых, уютных, просторных и светлых залах нового спортивного комплекса. Ежедневная проходимость – 400 человек», - отметил министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов

Отметим, тренировочный процесс был запущен в тестовом режиме 1 июля текущего года. С сентября начались полноценные тренировки. А уже в октябре в Центре прошли первые соревнования республиканского уровня – Кубок Республики Башкортостан по спортивной гимнастике.



Также начато строительство крупных спортивных объектов, таких как Центр борьбы, Центр фехтования и Комплекс сооружений для гребного слалома, приуроченных к 450-летию основания Уфы. Продолжается строительство 13-ти и реконструкция 2-х объектов спорта (крытый футбольный манеж, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, ледовая арена).

С 2022 года реализуется программа по капитальному ремонту имеющейся спортивной инфраструктуры. В 2022 году 5 муниципальным образованиям Республики Башкортостан на капитальный ремонт 8 спортивных объектов предоставлены средства из бюджета Республики Башкортостан на общую сумму 100 млн. рублей.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» завершается строительство крытого футбольного манежа, начато строительство Комплекса сооружений для гребного слалома, установлены 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, всего установлены 49 площадок ГТО. Приобретены 14 микроавтобусов, спортивное оборудование и инвентарь для спортивных школ республики.

В 2022 году в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» установлены «умные» многофункциональные спортивные площадки в городах Уфе и Стерлитамаке.

«В 2023 году 748 млн рублей из федерального бюджета получит наша республика на строительство новых спортивных объектов по проекту «Бизнес-спринт». Он предполагает государственно-частное партнерство – оставшиеся средства в строительство вложат инвесторы. В целом по стране субсидии от Минспорта России получат 24 проекта, четыре из них – в нашей республике. Считаю, очень достойный результат», - отметил министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов

Вот наши проекты-победители:

- универсальный спортивный комплекс «Мёд» в Дёмском районе Уфы,

- спортивный центр с плавательным бассейном и игровым залом в Нефтекамске,

- 2 ФОКа в Уфе – на ул. Максима Рыльского в мкр. Сипайлово и на Дуванском бульваре в Зеленой роще.

Социальная поддержка спортсменов и тренеров

В 2022 году 222 спортсмена в возрасте до 18 лет, показавших высокие спортивные результаты и достойно представивших республику в спортивных состязаниях по итогам 2021 года, получают спортивную стипендию. 190 спортсменов, успешно представляющие Республику Башкортостан на международной спортивной арене и стабильно входящие в спортивные сборные команды Российской Федерации, трудоустроены в Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан им. Баталовой Р.А.

Принято решение о социальной поддержке спортсменов и тренеров, внесших значительный вклад в развитие спорта высших достижений в республике, в форме пожизненных именных стипендий Главы Республике Башкортостан. Стипендии начнут работать с 2023 года.

Кадровое обеспечение отрасли

В области физической культуры и спорта работают 8 359 человек. Подготовкой кадров в сфере физической культуры и спорта занимаются Башкирский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры», Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и сервиса.

С 2020 года впервые в России в Республике Башкортостан реализуется проект «Сельский тренер». Всего компенсационные выплаты в размере 600 тыс. рублей предоставлены 104 тренерам. На сегодняшний день, как одна из лучших практик, проект внедрен в 24 регионах России. С 2023 года выплаты составят 1,0 млн. рублей.

Проекты и программы, реализуемые в Республике Башкортостан

Республика Башкортостан является пилотной площадкой федеральной программы «Спортивная борьба – в школы». В проект вовлечены 83 общеобразовательные организации Республики Башкортостан и 8901 школьник. До 2024 года количество школ, вовлеченных в проект, составит 200.

С 2015 года реализуется спортивно-образовательный проект «Здоровое поколение – сильный регион». В рамках проекта к урокам физической культуры дополнительно введены 6 академических часов занятий общефизической подготовкой с учащимися 1-4 классов. Участниками проекта стали 10 218 обучающихся из 511 классов, 272 образовательные школы и школы-интернаты Республики Башкортостан.

Республика Башкортостан вошла в пилотную апробацию механизмов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере.

В 2022 году 9 спортивным организациям предоставлены субсидии в размере 50,0 млн. рублей на осуществление спортивной подготовки по 8 видам спорта (баскетбол, плавание, спортивная борьба, теннис, фигурное катание на коньках, футбол, художественная гимнастика, шахматы).

В 2022 году впервые предоставлены гранты некоммерческим организациям Республики Башкортостан для организации и проведения физкультурно-массовых мероприятий. Гранты получили 16 проектов на общую сумму 50,0 млн. рублей. Среди них проведение Международного форума «Спорт. Лидерство. Единство», Уфимский международный марафон, Международный форум боевых искусств, республиканская серия велопробегов и фестивалей «День 1000 велосипедистов», серия турниров по баскетболу UramBairam, проект «Плавание для всех» и другие. Общий охват всеми проектами составляет 86,5 тыс. человек.