Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Спорт һәм туризм
23 Июля , 18:00

Өфөлә Рәсәй халыҡтары спартакиадаһы үтә

Беҙгә 1500-ләп кеше киләсәк.

Өфөлә Рәсәй халыҡтары спартакиадаһы үтәӨфөлә Рәсәй халыҡтары спартакиадаһы үтә
Өфөлә Рәсәй халыҡтары спартакиадаһы үтә

Өфө – Рәсәй халыҡтары спартакиадаһының төп этаптарының береһен – масштаблы турнирҙы ҡабул итергә әҙерләнә. Ул 31 июлдән 30 сентябргә тиклем илдең бер нисә спорт аренаһында үтәсәк. Был турала ярыштарҙың ойоштороу комитеты хәбәр итә.

Иң көслө объекттар стартын үткәреүгә Өфө объекттары әҙер. Был сара илебеҙҙең спорт тормошонда мөһим сараларҙың береһе генә түгел, милли йыйылма командаларҙы формалаштырыу өсөн һайлау этабы ла булып торасаҡ. Улар 2028 йылда уҙғарыласаҡ олимпия уйындарына әҙерләнәсәк, - тине Рәсәй Федерацияһының спорт министры, Рәсәйҙең Олимпия комитеты рәйесе Михаил Дегтярев.

Ярыштар программаһына спорттың 43 төрө инде, улар буйынса турнирҙар Рәсәйҙең ете субъектында үтәсәк – Башҡортостанда, Татарстанда, Калининград, Һамар, Свердловск, Омск, Силәбе өлкәләрендә. Ҡатнашыусыларҙың дөйөм һаны 12 мең кеше тәшкил итә. Шул иҫәптән 8100 спортсы, 2600 тренер һәм белгестәр, 1800 спорт судьяһы.

Башҡортостанда алты спорт төрө буйынса ярыштар уҙғарыу билдәләнгән, төбәккә яҡынса 1500 ҡатнашыусы киләсәк. Уларҙың 1100 самаһы - спортсылар, 250 тренер һәм белгес, 150 судья.

Ярыштарҙа Башҡортостан данын 120 спортсы яҡлаясаҡ, улар 33 дисциплина буйынса наградалар өсөн көрәшәсәк.

Спорт программаһы республикабыҙҙа июль аҙағында старт ала. 31 июлдән 4 августҡа тиклем шоссела велосипед спорты буйынса ярыштар уҙасаҡ. 1-4 августа триатлон, 8-18 августа – фехтование, 14-16 августа асыҡ һыуҙа йөҙөү, 15-19 августа ишкәкле слалом, 7-13 сентябрҙә спорт көрәше буйынса ярыштар билдәләнгән.  

Велосипед спорты буйынса тәүге старттар Шишмә районында үтәсәк. Триатлон ярыштарына Йылы күленә йыйыласаҡтар. Көрәш һарайы, Фехтование үҙәге, Ишкәкле слалом өсөн ҡоролмалар комплексы ла ҡатнашыусыларҙы ҡабул итәсәк.

Башҡортостандың спорт министры Руслан Хәбибов әйтеүенсә, Башҡортостанда Рәсәй халыҡтары спартакиадаһын уҙғарыу республикабыҙҙа спорт инфраструктураһы үҫешенең юғары кимәлдә булыуын дәлилләй.

Фото: Спартакиада ойоштороусыларынан.

Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика