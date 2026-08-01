Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Спорт һәм туризм
1 Августа , 11:25

Тәүге алтын миҙал Мәскәүгә юлланды

Диана Исакова – спартакиаданың  беренсе еңеүсеһе!  

Тәүге алтын миҙал Мәскәүгә юлландыТәүге алтын миҙал Мәскәүгә юлланды
Тәүге алтын миҙал Мәскәүгә юлланды

Триатлон буйынса Рәсәй йыйылма командаһының лидеры Өфөлә олимпия дистанцияһында еңеүгә өлгәште. Диана Исакова – спартакиаданың  беренсе еңеүсеһе!

Йөҙөү ярышында 30 секундҡа алға сыҡты, велосипед уҙышы этабында был ваҡытты тағы ла арттырҙы, йүгереүҙә барыһынан да 1 минут 40 секундҡа алдараҡ килеп етте. 1,5 километр йөҙөү, 40 километрға велосипед уҙышын, 10 километр йүгереүҙе 2 сәғәттән дә кәм ваҡытта үтеп сыҡты.

Рәсәй халыҡтары спартакиадаһының тәүге алтын миҙалын  Мәскәү алды. Көмөш миҙал - Волгоград өлкәһенән Валентина Рясовала. Бронза Мәскәүҙән Яна Ченскаяға тапшырылды.

 

Фото: Руслан Дәүләтбирҙин.

#СпартакиадаНародовРоссии

"Башҡортостан" гәзитенең МАХ рәсми каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan

 

Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика