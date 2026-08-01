Тәүге алтын миҙал Мәскәүгә юлланды

Триатлон буйынса Рәсәй йыйылма командаһының лидеры Өфөлә олимпия дистанцияһында еңеүгә өлгәште. Диана Исакова – спартакиаданың беренсе еңеүсеһе!
Йөҙөү ярышында 30 секундҡа алға сыҡты, велосипед уҙышы этабында был ваҡытты тағы ла арттырҙы, йүгереүҙә барыһынан да 1 минут 40 секундҡа алдараҡ килеп етте. 1,5 километр йөҙөү, 40 километрға велосипед уҙышын, 10 километр йүгереүҙе 2 сәғәттән дә кәм ваҡытта үтеп сыҡты.
Рәсәй халыҡтары спартакиадаһының тәүге алтын миҙалын Мәскәү алды. Көмөш миҙал - Волгоград өлкәһенән Валентина Рясовала. Бронза Мәскәүҙән Яна Ченскаяға тапшырылды.
Фото: Руслан Дәүләтбирҙин.
#СпартакиадаНародовРоссии
"Башҡортостан" гәзитенең МАХ рәсми каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan